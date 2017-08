Los remeros campanenses alcanzaron 22 podios sobre un total de 26 pruebas en las que participaron y se alzaron con 8 medallas doradas. Si bien no se entregó una copa por equipos, el CBC fue junto al Club de Remeros Mercedes el de mejor labor. El domingo se realizó en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre la quinta regata promocional del año, la más esperada de todas: la que organiza el Club de Remo Teutonia. Y el club de Villa La Ñata no decepcionó: una vez más llevó adelante una regata llena de condimentos, con pruebas súper pobladas (llegó a haber ocho series de una misma prueba), regalos, sorteos, charlas de atletas olímpicos, stands de ropa y comida, y la siempre encantadora locución y animación de María Laura Abalo (remera olímpica recientemente retirada). Fue un día hermoso, soleado y con mucho calor para la actual época del año, aunque la pista de competencias contó de entrada con poco agua, y encima fue bajando aún más con el correr de las pruebas. Así, quizás pueda solo criticársele a la organización la falta de una "Copa Conjunto", que suele entregarse en las regatas de promoción a aquella institución que consiga mayor número de medallas doradas. De haber estado en juego, muy probablemente el equipo del Campana Boat Club, dirigido por Gustavo Arenaza, la habría ganado o, al menos, peleado seriamente. De hecho, Campana, Regatas Mercedes de Uruguay, Náutico Zárate y las Escuelas Raggio fueron las que más ganaron, pero no se definió un ranking certero. En total, los remeros el CBC alcanzaron 22 podios sobre un total de 26 pruebas en las que tuvieron participación: sumaron 8 medallas de oro, siete de plata y siete de bronces. PRIMEROS PUESTOS 1) Single Clinker Femenino Libre; Serie 1: Sofía Belén Benitez 2) Single Paseo Masculino Sub 14; Serie 1: Joaquín Ferraro 3) Single Paseo Masculino Sub 14; Serie 3: Ian Franco Luján 4) Single Paseo Femenino Sub 16; Serie 2: Jazmín Verón 5) Single Clinker Femenino Sub 16: Jazmín Verón 6) Single Clinker Masculino Sub 16; Serie 2: Alejo Barrientos 7) Single Paseo Masculino Libre ; Serie 1: Gastón Gómez 8) Single Paseo Femenino Libre; Serie 2: Paula Decoster SEGUNDOS PUESTOS 1) Single Clinker Femenino Libre; Serie 2: Tamara Bonfanti 2) Single Paseo Masculino Sub 14; Serie 8: Sánchez Camacho, Valentín 3) Single Paseo Masculino Sub 16; Serie 4: Agustín Puca 4) Doble par Clinker Masculino Libre; Serie 2: Gregorio Zanini y Luca Gorosito 5) Single Clinker Masculino Sub 14: Lautaro Bravo 6) Single Paseo Masculino Libre; Serie 1: Sergio Avalos 7) Doble par Clinker Femenino Libre; Serie 1: Sofía Benítez y Tamara Bonfanti TERCEROS PUESTOS 1) Single Paseo Masculino Sub 14; Serie 5: Kevin Ceballos 2) Single Shell Masculino Sub 16; Serie 3: Brian Rojas 3) Single Paseo Masculino Sub 16; Serie 3: Bruno Crisa 4) Single Paseo Femenino Sub 16; Serie 2: Candela Gallippi 5) Cuatro Con Timonel Clinker Masculino Sub 16: Pedro Blonsky, Tobías Viera Veneziani, Joaquín Salas, Alejo Barrientos y Valentín Sánchez Camacho (timonel) 6) Cuatro Con Clinker Masculino Libre: Bruno Falcón, Franco Higueras, Ezequiel Breska, Lucas Orona y Valentín Sánchez Camacho (timonel) 7) Single Paseo Femenino Libre; Serie 1: Candela Gallippi OTROS RESULTADOS -Single Paseo Masculino Sub 14; Serie 5: Alan Moreira, 6º puesto -Single Clinker Masculino Libre; Serie 2: Gastón Gómez, 4º puesto -Doble par Masculino Sub 16; Serie 1: Xavier Díaz y Brian Rojas, 4º puesto -Single Paseo Masculino Libre; Serie 1: Ezequiel Breska, 4º puesto LAS PRÓXIMAS. Las próximas regatas promocionales serán el 2 de septiembre, en El Carrizal, Mendoza, bajo jurisdicción de la Comisión de Regatas Internacional del Centro-Oeste, y el 1 de octubre, en el Club de Regatas Santa Fe, con fiscalización de la CRIL.

EL EQUIPO DEL CAMPANA BOAT CLUB FINALIZÓ CON 8 MEDALLAS DE ORO, 7 DE PLATA Y 7 DE BRONCE.





EL CBC PRESENTÓ 26 EMBARCACIONES: 22 DE ELLAS TERMINARON EN EL PODIO.





GUSTAVO ARENAZA, ENTRENADOR DEL CBC.



Remo:

Gran performance de los promocionales del Campana Boat Club en la regata de Teutonia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: