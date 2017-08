Ayer firmó Ramiro López, un volante de características ofensivas que puede jugar por ambas bandas. Llega procedente de Los Andes, pero también registra pasos recientes por Arsenal y San Martín (SJ). En cambio, Adrián Martínez finalmente arregló en Atlanta. Paso a paso. Refuerzo a refuerzo. Sin prisa, pero sin pausa, Villa Dálmine continúa rearmando su plantel. Y en ese sentido, ayer oficializó la contratación del jugador Ramiro López (32 años). Se trata de un mediocampista de características ofensivas que suele desenvolverse por cualquiera de las dos bandas y que tiene también como virtud la llegada al área rival. A Campana arriba tras jugar en Los Andes la última temporada. Igualmente, López es dueño de una extensa carrera, con diferentes pasos por la Primera B Metropolitana, el Nacional B y la Primera División. De hecho, antes de incorporarse a Los Andes tuvo dos experiencias en la máxima categoría del fútbol argentino: primero con San Martín de San Juan y después con Arsenal de Sarandí. En tanto, en el Nacional B también jugó en Sarmiento de Junín (2013/14), Patronato de Paraná (2012/13), Deportivo Merlo (2010/12, cuando fue dirigido por Felipe De la Riva) y Almagro (2005/07), entre otros. Mientras que en la Primera B Metropolitana compitió en Deportivo Italiano (2007/08), Defensores de Belgrano (2008/09) y Deportivo Morón (2010). Así, según el sitio BDFA (Base de Datos del Fútbol Argentino), en su carrera suma más de 330 partidos y ha anotado 46 goles (sus mejores producciones fueron en Deportivo Merlo y Sarmiento, con 13 y 7 goles respectivamente). De esta manera, Villa Dálmine confirmó su sexta incorporación, luego de las firmas del arquero Martín Perafán, los defensores Nicolás Cherro y Leandro Sapetti y los volantes Gonzalo Papa y Federico Jourdan, quienes ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico Violeta junto a Renso Pérez y Juan Celaya, quienes regresaron de sus préstamos en Arsenal de Sarandí. SE BUSCAN DELANTEROS Con la llegada de Ramiro López, la prioridad de la dirigencia y del cuerpo técnico pasa ahora, definitivamente, por la incorporación de dos delanteros. Aunque no trascendieron mayores detalles, se han iniciado diferentes gestiones en ese sentido, sin poder todavía confirmar nombres. Se sabe: los delanteros son las figuritas más codiciadas de cada mercado y eso, ante la falta de poderío económico del Violeta, no hace fácil las negociaciones para el club de nuestra ciudad. Eial Strahman, Luis Vila, Mateo Acosta y Mariano Guerreiro son algunos nombres que se trabajaron en Mitre y Puccini, pero que finalmente no serán refuerzos por diferentes motivos. Otro que se sumó a esa lista es el campanense Adrián Martínez, quien la pasada temporada convirtió 21 goles en Defensores Unidos y era pretendido en Villa Dálmine. Sin embargo, a pesar de que las conversaciones avanzaron, el jugador fue anunciado ayer como nuevo refuerzo de Atlanta luego de la participación de un grupo inversor que habría comprado un porcentaje del pase del delantero. Actualmente, tras la negativa de Ezequiel Cérica a renovar su vínculo, el entrenador Felipe De la Riva cuenta con sólo dos delanteros para el próximo campeonato: el cordobés Pablo Burzio y el juvenil Juan Manuel Mazzocchi (ambos con contrato vigente). Por eso, sumar hombres de ataque es prioridad hoy para el entrenador Violeta.

LOPEZ LLEGA AL VIOLETA PROCEDENTE DE LOS ANDES, PERO TAMBIÉN REGISTRA PASOS RECIENTES POR ARSENAL DE SARANDI Y SAN MARTÍN DE SAN JUAN.





RAMIRO LÓPEZ FIRMÓ AYER SU VÍNCULO JUNTO AL PRESIDENTE ALFREDO LISTA.

#FútbolProfesional | El volante Ramiro López firmó hoy su vínculo con el club y se convirtió en el sexto refuerzo. ¡Bienvenido Ramiro! pic.twitter.com/27PaJNhyCz — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 8 de agosto de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine sumó un nuevo refuerzo

