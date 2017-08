Alejandra Dip





El espejo corte para transformarnos, último escalón de orden emocional. Nuestra realidad reflejada en los otros para modificarnos. Kin espejo 13- termina la trecena del enlazador Trecena de desapegos y vivir el momento, este espejo nos ayuda a dar el corte final en lo que pueda haber quedado sin cerrar, sin cortar, arrastrando todavía algún pasado que pesa. Ya no podemos seguir de esta manera, hay que liberarse, no podemos seguir engañando el destino, ni podemos dejar pasar más oportunidades Eliminar los que no va aquí y ahora, porque mañana empieza la trecena de transformación y después de los próximos 13 días nada quedará igual. Hoy esta energía nos puede mostrar imágenes que no queremos ver, que no podemos afrontar, que venimos negando, que venimos evitando ver. Hoy se rompe con la ceguera desmedida, evitemos tirar todo por la borda, cortar solo con lo que no va más. Hoy podemos estar celosos, noveleros, trágicos, pateando los problemas para afuera, no haciéndonos cargo de nada. Hoy día de cambios, de nuevas relaciones, excelente para la enseñanza, para dar un consejo, con las palabras justas y adecuadas. Hoy es más que optimo para cortar con todo lo que queremos y no veníamos pudiendo. Hoy corto mano corto fierro. ¡Buen miércoles de refinación y cambio de rumbo para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/c7FP0clO5y — alejandra dip (@turcadip) 9 de agosto de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Espejo 13 - Energía del Miércoles 09/08/2017 - Trecena del Enlazador

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: