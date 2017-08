La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/ago/2017 Juan Bougnet: ”Este gobierno está llevando el país a un desastre”











El candidato a Concejal por Encuentro Popular manifestó su "preocupación por la situación económica y social" y reclamó por la aparición con vida de Santiago Maldonado. "Nosotros –dijo Bougnet en declaraciones a una FM local- vemos día a día como empeora la realidad de los sectores populares. Cada vez hay más despidos y desocupación. Tarifazos que la gente ya no puede pagar, la inflación le come el sueldo a los trabajadores y ni hablar de los sectores con trabajo irregular, changas o cuentapropistas, ni de la gente que esta empujada a la peor de sus desgracias, que es pasar hambre o comer de la basura. Nuestra plata ya no vale nada, el dólar se les va de las manos, nunca vi peor gobierno que este". El candidato por Encuentro Popular también manifestó su "preocupación por la situación económica y social" y agregó: "En esta elección hay que decirles basta, porque lo que viene es peor, diez veces peor. Endeudaron el país a cien años y no viene ni va a venir ninguna inversión: este gobierno está llevando el país a un desastre". Finalmente, Bougnet reclamó "por la aparición con vida del militante de pueblos originarios Santiago Maldonado que fue secuestrado y todavía no aparece". "¿En qué cabeza cabe que ocurran estas cosas a 34 años de democracia. No podemos tolerar semejante aberración en un país que todavía no curó las heridas de la última dictadura. Digamos basta de una vez: no podemos ser cómplices de tanta injusticia e impunidad", cerró.

