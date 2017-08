La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/ago/2017 Barbero:

”Es importante que los vecinos nos acompañen para frenar los abusos del gobierno”











La segunda precandidata a concejal del Frente Un País hizo un análisis de la actualidad y ponderó las propuestas de su espacio. También exaltó la figura del precandidato a diputado nacional Felipe Solá. A días de las PASO, la precandidata a concejal del frente Un País, Adriana Barbero, se refirió a temas de actualidad, a lo que se espera el domingo y también tuvo palabras para Felipe Solá, unos de sus principales referentes y precandidato a diputado nacional. "Estamos atravesando un momento de crisis total, en distintos aspectos: económico, alimentario, social, de seguridad", aseguró Barbero. "El gobierno no encuentra el rumbo y el golpe lo reciben los sectores más vulnerables: los jubilados y trabajadores no llegan a fin de mes, los precios suben todos los días, los comercios y las PyMES deben cerrar sus puertas porque no pueden sostener la caída en el consumo y la producción, los vecinos tienen miedo de salir a la calle", añadió. En ese sentido, sostuvo que "es preciso un cambio urgente en políticas económicas, de empleo y de seguridad". "Desde Un País se han presentado distintos proyectos que buscan solucionar estas problemáticas y darle bienestar a los argentinos, como Bajemos Los Precios, la Ley de Góndolas, la modificación del Código Penal y Alerta Buenos Aires. Sin embargo, Cambiemos no ha querido tratar ni debatir ninguno de estos proyectos", comentó la exfuncionaria. Y trazó un paralelo con lo que sucede en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad: "Hemos presentado proyectos que no fueron tratados como la disminución de tasas y la derogación de la tasa al combustible. Esto es una muestra clara de que al gobierno no le interesa la gente, no le importa que nuestros vecinos la estén pasando mal". Sobre Solá, quien encabeza la lista a diputados nacionales de Un País, aseguró que "ha demostrado su capacidad en cada cargo que ha ocupado, es el mejor gobernador que tuvo Buenos Aires, le tocó gobernar en una época muy difícil y logró sacar adelante la provincia". "Por eso estoy convencida que él, junto al resto del equipo de 1 País, estamos capacitados para encontrar soluciones concretas a la realidad que estamos viviendo", remarcó. "Tenemos los mejores equipos, tenemos las propuestas y somos una oposición en serio. Es importante que los vecinos nos acompañen con su voto este domingo para obligar al gobierno a repensar algunas cosas y para permitirnos tratar y poner en funcionamiento los proyectos que hemos elaborado tanto a nivel nacional, provincial y para nuestra ciudad", finalizó Barbero.

Barbero:

”Es importante que los vecinos nos acompañen para frenar los abusos del gobierno”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: