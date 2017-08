Grandes y chicos compartieron un día de ExtraClase

El programa de educación no formal con foco en ciencia que Tenaris implementa en la Escuela Nº13 de Campana abrió sus talleres a los padres, quienes pudieron conocer desde adentro las actividades que sus hijos realizan en el año. El promedio de estatura en ExtraClase se elevó de repente con la visita a las aulas de los padres de los chicos asistentes al programa de educación no formal que Tenaris lleva adelante en la Escuela Nº13 de Campana. "La idea fue que antes de las vacaciones de invierno los papás pudieran compartir un día de ExtraClase con sus hijos. Queríamos que estuvieran al tanto de lo que hicieron en el año y todo lo que aprendieron", explicó Mariana Abadia, coordinadora del programa. Los padres pudieron así conocer desde adentro los diferentes talleres de los que participan los chicos: ciencia, programación, música, arte, audiovisual, yoga y recreación. También compartieron con ellos las actividades que se dan en el marco de Ox, un nuevo proyecto basado en el concepto de inteligencias múltiples y con eje en el uso intensivo de recursos tecnológicos. "Fue importante poder ver cómo funciona ExtraClase, un programa que a mi hija le hizo abrir mucho más su mente y a mejorar su rendimiento escolar", aseguró Stella Lazarte, mamá de Sol, alumna de tercera fase. Diego Malvicino envía a sus dos hijos al programa: Florencia, que egresa este año de primaria y de ExtraClase, y Francisco, quien da sus primeros pasos en fase inicial. "Venir a pasar el día con ellos fue una linda experiencia porque compartimos momentos y se sintieron acompañados. ExtraClase los ayuda mucho en la escuela, se desenvuelven mejor y solucionan los problemas con más autonomía", contó. "Las clases abiertas son una instancia muy interesante del programa porque los padres pueden vivenciar las actividades que hacen sus hijos y a la vez nos traen comentarios sobre cómo los niños llevan a sus casas lo que aprenden en el aula", afirmó Rocío Ramírez Cadau, integrante del equipo de Desarrollo Social de Tenaris. Por otra parte, con el objetivo de que las familias comiencen a evaluar opciones de educación secundaria para sus hijos, ExtraClase organizó una visita a la Escuela Técnica Roberto Rocca para chicos en 6º año de primaria y sus papás. Durante la recorrida, pudieron interiorizarse de los planes de estudios, el proceso de inscripción y el sistema de becas que ofrece la institución. ExtraClase es un programa de educación no formal con foco en ciencia que se implementa desde el año 2013 en la Escuela Primaria Nº13 del barrio Héroes de Malvinas de Campana. Consiste en agregar 3 horas adicionales de educación extracurricular por día con el objetivo de desarrollar habilidades socioemocionales en los niños, mejorar sus resultados académicos a largo plazo y promover una mayor asistencia a la escuela. En la actualidad, 160 chicos en edad de educación primaria asisten a ExtraClase.







Grandes y chicos compartieron un día de ExtraClase

