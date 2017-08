CampanaTV, el primer canal de TV on line de la ciudad

Su principal desafío es informar y entretener a los usuarios, mediante una plataforma tan dinámica y versátil como es Internet. Desde hace algunos meses está funcionando en Campana el primer canal "on line" de la ciudad. Cuenta con un destacado tratamiento visual y estético. Con especial atención en el tratamiento visual y estético Campana TV desarrolla uno de sus objetivos: informar de manera ágil y dinámica las noticias de Campana. Además cuenta con una variada programación para cumplir con su otro desafío: entretener a los usuarios, a través de Internet. La novedosa plataforma web presenta contenidos informativos de producción propia, con noticias de interés local. Puede verse por Internet, desde una computadora, Tablet o a través de una exclusiva aplicación para celulares. Se trata del primer canal "on line" de nuestra Ciudad, con un sistema de noticias "on demand". Presenta un resumen de noticias diario donde se sintetizan los principales eventos del día. Allí el usuario puede interactuar con el canal, seleccionando que noticia desea ampliar, y acceder a información más desarrollada. Un sistema que permite al público priorizar los temas que son de su interés, y agilizar su experiencia frente a la pantalla. Los contenidos están disponibles vía web ingresando en www.campanatv.com.ar, y para los usuarios de telefonía celular, a través de una aplicación para los sistemas Android y IOS, disponible en la tienda oficial Google Play y Apple Store. Programas y Transmisión en vivo El canal cuenta con una programación propia, acorde a los formatos del medio. En este sentido, es un lugar propicio para nuevos proyectos donde estudiantes de comunicación y técnicas audiovisuales puedan desarrollar sus ideas, como también productoras de nuestra Ciudad, siempre con la impronta local que caracteriza la propuesta. Además, CampanaTV está diseñado con un formato original que le permite realizar transmisiones en vivo vía streaming y generar eventos de manera "Urgente" cuando la noticia sea de gran importancia para la comunidad. Cuenta con un equipo de jóvenes profesionales, entre periodistas, editores y diseñadores de nuestra Ciudad, capacitados para afrontar un nuevo desafío en el mundo de la información y las nuevas tecnologías. CampanaTV, es un nuevo medio informativo digital donde se pueden encontrar las noticias más destacadas de la ciudad y los programas más novedosos en formato audiovisual, a toda hora y en todas partes.



CampanaTV, el primer canal de TV on line de la ciudad

