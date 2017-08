Elecciones: los abogados compartieron sus visiones

P U B L I C



Con un cuestionario cerrado, el CAZC convocó a sus matriculados a escuchar las propuestas y visiones de aquellos abogados que serán candidatos en las PASO en las ciudades y distritos que componen el Departamento Judicial. Ayer por la tarde y luego de la bienvenida dada por su Presidente, Marcelo Fioranelli, los abogados de Campana, Zárate y Escobar que se postulan como pre-candidatos a concejal de diferentes fuerzas políticas coincidieron en la mayoría de los temas propuestos para expresar sus posiciones, coincidentes en la mayoría de los casos. Por Zárate, respondieron a la convocatoria Marcelo Matzkin, Irene Guehenneuf y Silvina Paiz (Cambiemos) y Alejandro Hillkirk (Unidad Ciudadana); por Campana lo hicieron Lautaro Ríos (Frente Vamos), Carlos Fornarini (CREO) y Romina Carrizo (Unidad Ciudadana); mientras que por Escobar estuvo presente María Laura Guazzaroni (Unidad Ciudadana). Por Exaltación de la Cruz no asistió ningún candidato. Guiados por Juan Pablo Ytalia y Constanza Hillkirk como moderadores, los candidatos fueron expresando sus visiones y posiciones sobre el Departamento Judicial de Zárate-Campana en cuanto a la administración de Justicia; cómo mejorar el acceso a la justicia de los vecinos y la estructura edilicia de los organismos judiciales. También se explayaron sobre la problemática de la designación de jueces y funcionarios judiciales y la importancia o no de conocer el territorio. Finalmente, debieron fijar posición sobre la creación del Dpto. Judicial Escobar-Pilar, que supone la escisión de Escobar del Dpto. Judicial Zárate Campana. COINCIDENCIAS Si bien los expositores pertenecían a diferentes ciudades y partidos políticos, coincidieron en la mayoría de sus visiones, como por ejemplo, lamentarse por la frecuencia con que son designados jueces y funcionarios judiciales en el distrito que no son vecinos del mismo, aun cuando se presenten postulantes locales y superen exitosamente las instancias de evaluación para integrar una terna. En este sentido, también coincidieron en que los concejales que son abogados, tendrían que tener un rol más activo en términos políticos y acompañar la visión del Colegio de Abogados para lograr más designaciones de candidatos vernáculos. Incluso Lautaro Ríos fue más allá, y mencionó que no sólo se designan candidatos foráneos, sino que "muchas veces no están a la altura de las circunstancias, ni le estamos exigiendo una capacitación permanente". Otra coincidencia fue la "dispersión" que tiene el departamento Judicial en cuanto al diferente asiento de los juzgados y la baja calidad de los edificios utilizados, que generalmente son alquilados y no fueron diseñados para tal fin; además de bregar por "acercar más la justicia al vecino". En este sentido, Marcelo Matzkin, reflexionó: "Tal vez tendríamos que dejar de pelear tanto por con qué se queda Zárate y con qué Campana" y bregar más por que "cada ciudad pueda concentrar los asientos de los fueros en un solo edificio con oficinas y servicios asociados como Banco Provincia, Anses, Defensa del Consumidor, y AFIP". Otro aporte vino de la mano de Romina Carrizo, quien entre otras cuestiones, mencionó la importancia en la creación de centros de accesos a la justicia, como asimismo implementar un sistema arbitral para conflictos barriales o de vecindad. Mientras que Alejandro Hillkirk, por ejemplo, manifestó la necesidad urgente de dotar a Lima con una Fiscalía Descentralizada, dada su creciente población, la falta de transporte y "lo incómodo para el vecino de tener que viajar casi una hora para poder radicar una denuncia". También, a instancias de Carrizo, se concluyó que si bien muchas de estas cuestiones no son competencia de un concejal, sí se puede bregar para darle visibilidad a estos temas a través de resoluciones y comunicados; mientras que Matzkin evaluó la posibilidad de lograr que el Colegio de Abogados pueda emitir una opinión no vinculante a la hora de que sean nombrados o removidos jueces de faltas en los municipios. La ronda la cerró Guazzaroni, de Escobar, diciendo "que para mejorar el servicio de justicia hay que trabajar desde el ámbito de la colegiación propuestas conjuntas y superadoras para el departamento judicial". Finalmente, las aguas estuvieron más divididas a la hora de reflexionar sobre la desvinculación de Escobar de nuestro Departamento Judicial, para crear uno nuevo junto a Pilar. Como conclusión, todos los candidatos presentes coincidieron en lo útil y oportuno que sería crear una mesa de intercambio, en la que los abogados del departamento judicial de Zárate-Campana que ejerzan como concejales puedan reunirse e intercambiar opiniones más allá del color político que representen y alinearse junto al Colegio de Abogados en lograr mejor y más acceso a la justicia para sus vecinos.

Elecciones: los abogados compartieron sus visiones

Diferentes partidos, visiones compartidas

