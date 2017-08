La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/ago/2017 Precandidata a concejal denuncia que Cambiemos le mandó una boleta electoral a su padre desaparecido







Paola Garello realizó una publicación en Facebook calificando el hecho de "perverso" y apuntando contra Abella y Roses. Explicó las razones por las que su padre, desaparecido en 1976, no votaría al oficialismo. La precandidata a concejal de Unidad Ciudadana Paola Garello denunció que Cambiemos le envió una boleta electoral a su padre desaparecido durante la última dictadura militar. Mediante una publicación en su perfil de Facebook dirigida principalmente al intendente Abella y al presidente del HCD, Sergio Roses, Garello calificó de "perverso y reprochable" el envío de la boleta dentro de un sobre remitido a Luis Lorenzo Garello, sindicalista químico y militante en la Columna 17 de Montoneros, quien fuera visto por última vez cuando fue secuestrado en su casa durante la madrugada del 25 de agosto de 1976. Paola Garello sostuvo que el oficialismo "seguramente" sistematizó sus campañas sin observar los padrones, obviando que desde el año 2010 las personas detenidas-desaparecidas durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" están referenciadas en dichas listas por ley. "Sr. Abella, sr. Roses, a mi padre le quitaron el derecho a la vida, por lo tanto, entre tantas cosas le quitaron el derecho al voto. Estoy absolutamente convencida que, en el caso de votar, a ustedes no los elegiría", consideró la precandidata del kirchnerismo local. "Seguramente no comulgaría con nada de lo que ustedes en Campana, Macri en la Nación y Vidal en la Provincia dicen que hacen", consideró. Explicó que si padre no optaría por Cambiemos ya que hoy "alguno de sus hijos está sin trabajo desde la llegada del ´Cambio´", porque "sus tres nietos mayores tuvieron que irse de la ciudad de Campana para conseguir empleo" y debido a que "la persecución ideológica, que es invisible para muchos, está presente" desde su asunción en el poder. "Mi padre, hombre inteligente y sabio, no los votaría por más asfalto y maquillaje en obras hagan ustedes y sus equipos. Él sabe que esas obras son su responsabilidad, y por sobre todas las cosas no tapan la miseria, la desocupación, el hambre y el bastardeo a la educación pública, desfinanciándola como lo hacen con tantas otras áreas sensibles. No lo votaría por el asqueroso endeudamiento que su gobierno hizo, sumiendo a sus herederos y todo un país a pagar deuda, que también seguramente considera ilegal. Mi padre no los votaría porque este gobierno tiene presos políticos, Milagro Sala y tantos otros. Estaría exigiendo respeten el fallo de la CIDH", amplió. "Sres. Abela, Roses, Macri y Vidal, todos los que son de Cambiemos, esta lista que no votaría mi padre... no serán más que la triste historia del país, serán el ejemplo de lo que no debe ser. Ustedes estarán en la historia, pero no serán bandera, ni remera... serán el amargo pasado y el error de parte de un pueblo que se equivocó. Serán la pesada herencia de quienes van a volver", concluyó Garello.

PAOLA GARELLO DIFUNDIÓ A TRAVÉS DE FACEBOOK EL SOBRE RECIBIDO A NOMBRE DE SU PADRE.



Precandidata a concejal denuncia que Cambiemos le mandó una boleta electoral a su padre desaparecido

