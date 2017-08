Lo aseguraron las precandidatas a concejal Antonela Martínez y Alejandra Arias. Repasaron las principales propuestas que llevan al HCD. entre las experiencias de las que participa Vamos (la plataforma conformada en Campana por Patria Grande, Frente Patriótico Ciudadano, Socialistas para la Victoria, Agrupación 13 de Abril, De Igual a Igual y vecinos independientes) se destaca la agenda de actividades feministas y de géneros, las enmarcadas en el colectivo Ni Una Menos y en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. "En Vamos la agenda feminista y el rol de las mujeres es protagónico, de hecho, la plataforma no se concibe por fuera del movimiento feminista", señalaron desde el espacio en un comunicado. "Desde Campana, algunos de los compañeros de Patria Grande, estamos impulsando la creación de Mala Junta, un espacio de construcción de un feminismo mixto, popular y disidente; que ya funciona en varios distritos de la provincia de Buenos Aires y en otras 18 provincias", comentaron. Las propulsoras de Mala Junta Campana son las precandidatas a concejales Antonela Martínez y Alejandra Arias, quienes "creen que una transformación social es posible y que debe ser feminista". "Mala Junta se define como espacio mixto ya que no apuntamos a alimentar la ilusión de que es posible una relación equitativa y armónica entre sexos construidos como desiguales, sino al abandono de la masculinidad y la feminidad como constructos políticos que nos dividen en clases sociales de sexo. Una sociedad sin desigualdad de género, será una sociedad sin género, donde proliferen cuantos sexos sean posibles y deseables, sin jerarquías entre sí", explicaron. "Consideramos que la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión política es fundamental para poder traducir nuestras demandas en políticas públicas con perspectiva de género", añadieron las militantes. Y explicaron que desde Mala Junta pretenden "desarrollar la agenda de géneros: en primer lugar, el protocolo de acción contra la violencia de género que implica la aplicación efectiva de la Ley Nacional Contra la Violencia, al crear dispositivos articulados y territorializados que garanticen asistencia, atención y prevención". "Reclamamos aplicación plena de la Ley de Educación Sexual Integral, que hoy se terceriza vía ONGs con un alcance limitado. Estas políticas tienen que llevarse adelante con implementación estatal y pública. Necesitamos, también, la capacitación de trabajadores de la educación y de la salud para saber cómo detectar y atender situaciones de violencia de género en todos los ámbitos", continuaron. Además, impulsan la creación de un programa de organizadoras de prevención territorial contra la violencia de género; la adhesión de la provincia al protocolo de aborto no punible y el fomento de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual reproductiva y no reproductiva; y en Campana, que los recursos destinados a las áreas de salud pública, asesoría legal, desarrollo humano y políticas de género sean incrementados sustancialmente. También cuestionaron que "no se cumpla el cupo laboral trans ni se llevan adelante políticas públicas integrales que permitan que las trans y travestis puedan garantizar su autonomía económica y el acceso a todos los derechos". La presentación de Mala Junta Campana está programada para el mes de septiembre y contará con la presencia de las precandidatas y referentes provinciales Sol De la Torre, Vicky Montes, Érica Porris, Diana Broggi, Cecilia García Gallardo y Ana Etcheverri, quienes aportarán sus experiencias en la construcción de este feminismo al que apuntamos. "Queremos abrir la participación en este espacio a toda la comunidad, porque tenemos la convicción de que las luchas se hacen y se ganan entre todos y todas. Si querés unirte, podés contactarte con nosotras a través de nuestro Facebook, Mala Junta Campana, o por e-mail a malajuntacampana@gmail.com ", cerraron Martínez y Arias.

ANTONELA MARTÍNEZ Y ALEJANDRA ARIAS, PRE-CANDIDATAS A CONCEJALES POR EL FRENTE VAMOS.



”En Vamos, la agenda feminista y el rol de las mujeres es protagónico”

