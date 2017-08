Mingues: ”Es tiempo de que, con su voto, el vecino equilibre la balanza en Campana”

La candidata a concejal por el Partido Justicialista asegura que "para ser nuevamente la ciudad pujante que siempre fuimos, precisamos un consejo sin mayoría absoluta, con disenso y fundamentalmente la voz de los trabajadores representada". La abogada y concejal (mandato cumplido) María Florencia Mingues ocupa el sexto lugar en la lista del Partido Justicialista que en Campana lidera Raúl "Ruli" Galarza. "La diáspora –comentó- generada por Kirchnerismo al no querer confrontar ni hacerse cargo de sus errores, generó la renovación que le venía reclamando la gente a nuestro partido. Hoy, a nivel local, tenemos una lista donde se le dio espacio al militante, al trabajador y a los jóvenes". Mingues opinó que las próximas elecciones "son muy importantes para Campana, porque es necesario que Cambiemos pierda la mayoría y así poder discutir, por ejemplo, la nueva Fiscal e Impositiva, que no hizo más que poner jaque al comercio local. Como parte de la rama sindical, es algo que nos preocupa mucho. No podemos permitir que las políticas de estado sigan generando desempleo. Hay un estado nacional que genera el cierre de industrias, y luego ese compañero además de no conseguir un nuevo trabajo, con las nuevas tasas e impuestos municipales le es inalcanzable poner siquiera un kiosko con lo que pudo recibir de indemnización. Como concejal, me tocó estar 2 años formando parte de un bloque mayoritario, pero nunca utilizamos el autoritarismo: si un concejal opositor traía un proyecto para mejorar la vida del vecino se lo acompaña en conjunto. Está claro que Cambiemos no se maneja así. Por eso creo que para ser nuevamente la ciudad pujante que siempre fuimos, precisamos un Concejo sin mayoría absoluta, con disenso y fundamentalmente, con la voz de los trabajadores representada". La candidata, además, es miembro paritario de la comisión negociadora del Gremio Municipal, y en ese sentido cargó también contra el ejecutivo: "Desde 2015 –comentó Mingues- por primera vez el sindicato municipal tiene un Convenio Colectivo de Trabajo que es uno de los mejores de la provincia. Fue un logro y una conquista por la que los municipales hemos peleado mucho. Por eso pedimos que nos acompañen con el voto, para defender los derechos de los trabajadores también desde el Concejo Deliberante, donde ciertas decisiones tienen injerencia directa sobre el empleado municipal. Es tiempo de que el vecino con su voto equilibre la balanza en Campana". Finalmente, Mingues se refirió a nueva camada de políticos que asoman en la lista del Partido Justicialista: "Para todos los jóvenes de distintos gremios, el poder integrar una lista legislativa es un verdadero orgullo y nos obliga a estar a la altura de las circunstancias. Es la posibilidad de defender a los trabajadores y sus conquistas desde un escalón más arriba que se entrelaza con el trabajo del sindicato y genera mayor seguridad al compañero sobre todo lo logrado. Soy una convencida de que el Peronismo volverá rápidamente a la victoria, dado que los trabajadores somos su verdadera columna vertebral".

María Florencia Mingues, ayer por la tarde, doblando boletas en el PJ.



Mingues: ”Es tiempo de que, con su voto, el vecino equilibre la balanza en Campana”

