Juan Ghione asegura que el Frente Un País es "la única opción para salir de esta crisis". A horas de las Elecciones Primarias del domingo, el primer precandidato a concejal del Frente Un País en Campana, Juan Ghione, aseguró: "Con el apoyo de nuestros vecinos vamos a construir un país para todos, con soluciones a los problemas reales de los vecinos". En ese sentido, agregó: "Las noticias que vemos a diario en todos lados demuestran lo que está ocurriendo en la calle: sube la inflación, aumenta el dólar, genera que los precios suban aún más y que para las familias sea cada día más difícil llegar a fin de mes. El golpe al bolsillo que generó Cambiemos es angustiante y los vecinos en la calle nos piden que pongamos un freno. Es por eso que la elección de este domingo es fundamental, ya que con el apoyo de los votantes vamos a exigir al gobierno, en todos los órdenes, que revea el modelo económico y corrija el rumbo". Para Ghione, la realidad es clara: "Este gobierno no hizo nada de lo que prometió en campaña". Según explicó, "no cumplió con la eliminación de Ganancias, ni del IVA, ni con la pobreza cero, que claramente fue un eslogan vacío para ganar la elección" del año 2015. "Por eso, lo que aparece es una enorme desilusión por un cambio que no fue. Un cambio que no se vio ni en lo económico, ni en lo institucional, ni en la calidad de vida de la gente, ni en la seguridad. Por el contrario, las cosas están cada vez peor y el gobierno nos pide que sigamos esperando. La gente no puede seguir esperando porque necesita comer, necesita comprar medicamentos, necesita trabajo", aseguró. "Estamos hablando de situaciones que requieren medidas urgentes", añadió, al tiempo que destacó las propuestas del Frente Un País: "Tenemos equipos técnicos en todos los niveles con soluciones concretas, necesitamos ganar las mayorías en las legislaturas para que nuestras propuestas sean tratadas. Por eso les pedimos a nuestros vecinos que nos acompañen". Finalmente, desde el Frente Un País señalaron que tanto la gestión nacional que encabeza Mauricio Macri, como la provincial de María Eugenia Vidal y la local de Sebastián Abella, "no escuchan las propuestas de la oposición y buscan gobernar en un país dividido con beneficios para unos pocos". "Hace bastante venimos diciendo que al gobierno le falta sensibilidad social, no escuchan a la gente y se dedican a debatir sobre la grieta. Tenemos que entender que la gente está cansada de divisiones, que quiere un país unido que vaya para adelante. Eso es lo que venimos a proponer y estamos seguros que somos la alternativa a la grieta. Vamos a construir un país para todos, que proteja a los que más lo necesitan", concluyó Ghione.



