Nunca se han preguntado ¿de dónde salieron las tijeras? ¿en qué año fueron creadas? ¿cómo eran antiguamente?. La tijera es una herramienta de corte usada en amplios ámbitos de la actividad humana. En su mayoría poseen dos hojas metálicas, afiladas por el lado interior, acabadas en un hueco dónde se pueden introducir los dedos, y articuladas en un eje por sus extremos. Constituye un ejemplo perfecto de palanca de primer orden doble. Es una herramienta muy antigua ya que se usaba en la Edad de Bronce. Su forma se asemejaba a una "C". Se usaban para cortar pieles y cabello, consistía en una sola pieza metálica provista de filo. Las cuchillas cortantes y flexibles eran parte de la misma hoja curva. Carecían de orejas o agujeros dónde introducir los dedos y, para cortar, la presión se ejercía en forma lateral. Los griegos y los romanos también las fabricaron y las que de ellas se conservan muestran una gran variedad de empleos: corte de pelo, esquilado de animales, poda de árboles, corte de tejidos. La mayoría eran de bronce o de hierro. De este último material eran unas tijeras pequeñas, halladas en la ciudad de Elche (Alicante, España), así como diversos ejemplares encontrados en León, España. La tijeras conocieron también el uso suntuario, como el del tocador de mujeres romanas, según se ve en un friso del pergamino del siglo I, con unos cupidos cortando ramos de flores con una pequeña tijera de hierro. También se encuentran entre los objetos de ajuar femenino hallados en tumbas griegas y romanas, eran tijeras lujosas, pues sus mangos estaban recubiertos de piedras preciosas. Entre los tipos de tijeras se podrían destacar: tijera de jardinería (también llamadas de podar); de cocina; de peluquero (tijeras más especializadas y de aceros más duros); de papel; de electricista; de cirujano; etc. En los talleres mecánicos y en la industria en general, se utilizan unas tijeras más robustas, para cortar flejes metálicos de embalajes y chapas metálicas delgadas. Con las tijeras empleadas para cortar chapas, es importante tener cuidado en su manipulación ya que su mal uso puede derivar en heridas a quién las usa, pudiendo ocasionar cortes en los dedos o manos de diversos grados. El uso de las tijeras exige un grado de coordinación entre la mano y la vista (óculo-manual), así como de movimientos relativamente sofisticados con los dedos para mantener la estabilidad y realizar un corte limpio y preciso. Dado que la motricidad fina de los seres humanos no alcanza su nivel de desarrollo hasta llegar a una cierta edad, no es aconsejable el uso de tijeras con filo hasta alcanzarla.

