La Oficina de ANSES Exaltación de la Cruz es una de las pocas oficinas propias del organismo en todo el país, ya que la gran mayoría son locales alquilados, y lleva años sin que se realicen obras de mantenimiento o mejoras. El edificio se encuentra en muy mal estado, por lo cual es auspicioso que finalmente se encaren las obras que toda la comunidad necesita para un buen servicio y una buena atención. El proyecto que se está encarando se muy ambicioso, mejorando notablemente la estructura y funcionalidad del edificio. Los trabajos que se van a realizar incluyen la construcción de una rampa en la puerta principal del edificio para que las personas en sillas de rueda puedan acceder con facilidad. Se va a realizar el desmantelamiento de todo el techo del edificio y colocación de uno nuevo en su lugar, lo que evitará que en cada lluvia se deban correr escritorios y colocar baldes para que no se mojen las computadoras. También está prevista la construcción de dos baños para los empleados, y la remodelación del existente, en tanto se van a construir otros dos baños, uno de ellos de discapacitados para el público. Se realizará el recambio de toda la instalación eléctrica del local por una nueva. La obra es de gran envergadura lo que implica que la oficina no pueda ser utilizada durante el tiempo en el que se lleven a cabo los trabajos señalados. Es por ello que a partir de la semana próxima permanecerá cerrada por el tiempo que requiera la obra, lo que se estima en tres meses. Sin embargo se está trabajando para garantizar la atención al público en ese lapso, a través de un sistema de emergencia. Por un lado estará disponible la oficina de Zárate para realizar cualquier tipo de trámite, y una oficina funcionará dentro del partido. Además se está armando un esquema de visitas a los diferentes centros de Jubilados para que allí puedan realizar trámites y no tengan que viajar. Durante ese tiempo se atenderá en Capilla del Señor, Parada Robles y Los Cardales, para lo cual se está definiendo el cronograma de fechas. Por cualquier duda o inquietud los interesados pueden comunicarse de 7 a 15 al 02323 492972.



Cierran por reformas la oficina de ANSES de Capilla del Señor

