Falleció Eduardo ”Pancho” Quinteros

Ayer se confirmó una triste noticia para el deporte de nuestra ciudad: el fallecimiento de Eduardo Luis Quinteros. "Pancho" vistió la camiseta de Villa Dálmine en la década de 1970 e integró el histórico "Holanda de la C" que consiguió el ascenso a Primera B en 1975. Su último encuentro en el Violeta fue el sábado 25 de noviembre de 1978, en la victoria 2-0 sobre Lanús en cancha de San Lorenzo, recordado partido desempate que le permitió a Villa Dálmine mantener la categoría y provocó el descenso a Primera C del elenco Granate. Posteriormente, en los años 1997 y 1998, en dupla con Osvaldo Lamelza, también tuvo su experiencia como director técnico de Villa Dálmine. "Ayer nos enteramos de la triste noticia de su fallecimiento y no nos queda más que despedirlo con el dolor que ello genera y acompañando en este difícil momento a toda su familia. Hasta siempre, Pancho", señalaron desde la institución Violeta

"PANCHO", DURANTE EL HOMENAJE DE 2015 AL "HOLANDA DE LA C".

El Club Villa Dálmine despide con profundo dolor a Eduardo Luis Quinteros, ex jugador y DT de la institución. #HastaSiemprePancho pic.twitter.com/YrqEN8aBSo — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 9 de agosto de 2017 Su última vez en Mitre y Puccini, en el homenaje por los 40 años del Holanda de la C. pic.twitter.com/uL0YzVuHzY — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 9 de agosto de 2017

