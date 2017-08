Tenaris presentó su recuperación en su Encuentro Anual con la Comunidad

En el auditorio de la planta y ante referentes locales, el Director General, Javier Martínez Álvarez, repasó la actualidad y las perspectivas de la compañía. Explicó que Siderca está recuperando "sus más altos niveles de producción", lo que motivó el ingreso de "casi 500 jóvenes" y, probablemente, la incorporación de otras "50-100 personas más". Conocida es la recuperación que está experimentado Tenaris Siderca luego de haber alcanzado preocupantes niveles de producción en marzo pasado y tras haber atravesado un proceso de reestructuración y suspensiones que afectó a su personal. Sin embargo, ese escenario comenzó a revertirse en los últimos meses y, con ese panorama positivo con principal soporte, la compañía realizó ayer su "Encuentro Anual con la Comunidad". El evento, realizado en el auditorio de la planta industrial, fue encabezado por el Director General de Tenaris en Argentina, Javier Martínez Álvarez, quien repasó la actualidad y las perspectivas de la compañía, además de los programas de Desarrollo Social y sus resultados en 2016. Y ya en el inicio de la charla, de la que participaron el Intendente Sebastián Abella, referentes de la comunidad y alumnos de escuelas de la zona, Martínez Álvarez compartió "una foto linda" para explicar el presente de la empresa: "Estos son 200-300 de los casi 500 jóvenes que están entrando en estos momentos a nuestra planta. Habrán escuchado las noticias de la recuperación que está teniendo Siderca y eso está redundando en gente nueva entrando en nuestra planta. Esto nos llena de alegría", remarcó, al tiempo que adelantó "otra buena noticia: 50-100 personas más estarán entrando seguramente en las próximas semanas". Posteriormente, en diálogo con la prensa, señaló que esto se debe a que "Siderca está recuperando sus más altos niveles de producción". Y que eso "se va a mantener". "El 70, 75% de lo que produce Siderca va al exterior. Esta es una planta con un foco muy fuerte en la exportación. Lo que pase en el mercado energético mundial es absolutamente importante para nosotros. La caída del precio del petróleo impactó muy fuertemente en Siderca. Vimos caer nuestros niveles de producción de manera muy sensible", recordó respecto a la crisis atravesada recientemente. "Ahora vemos una recuperación y el precio (del petróleo) se está estabilizando alrededor de los 50 dólares", agregó, aunque consideró que este valor del petróleo es "mucho más bajo" que el de otros tiempos, "lo cual le va a imponer un esfuerzo de eficiencia a toda la industria de la energía y a todos los que somos proveedores de esa industria mucho mayor". Más adelante, Martínez Álvarez volvió al flojísimo mes de marzo: "Hicimos 17 mil toneladas, el registro más bajo de producción en la historia de nuestra planta". Por entonces, detalló, no había carga de planta: "Se nos había caído toda la demanda del exterior, y el mercado argentino también estaba muy débil. Hoy vemos una recuperación que, de mantenerse, a fin de año marcará un crecimiento del 70%. Esto explica las 500 personas que están entrando a nuestra planta y el aumento de actividad de Siderca". Con respecto a la ventas, contó que el mercado estadounidense "es muy importante" y que se lleva "el 35% de la ventas al exterior" que hace Siderca. "Hoy tiene 900 equipos de perforación. Es uno de los dos motores que le da aire a la recuperación de nuestra planta", explicó en referencia también a la recuperación del mercado argentino (por Vaca Muerta y el gas). En ese contexto detalló lo que ocurrirá con la producción de Siderca con la nueva planta de Tenaris en Bay City, en el estado de Texas (Estados Unidos): "La planta está arrancando y nosotros estamos volviendo a los records históricos de producción. Entonces no necesariamente una sustituye a la otra. En algún escenario se puede dar una competencia, pero lo que fundamentalmente hace Bay City es defender nuestra producción acá, en Argentina. Creo que el cambio político en Estados Unidos nos ponía en una situación muy débil. Hoy, en cambio, nos podemos plantar y decir que vendemos desde nuestra planta en Argentina muchos tubos, desde nuestra planta de México muchos tubos, pero fabricamos en Estados Unidos muchos tubos también. Y creo que es correcto, porque es la filosofía y la visión de Tenaris como empresa. La globalización debe ser algo equilibrado", consideró. ECONOMÍA ARGENTINA. Sobre la actualidad de la economía de nuestro país, Martínez Álvarez brindó un análisis optimista: "Uno ve que en este 2016 se hicieron algunos de los deberes que el país tenía que hacer. Todavía algunos de ellos están a medio camino, pero se empiezan a ver esos deberes, que es hacer inversiones en aquellas cosas que no se ven fácilmente, como la inversión en infraestructura para recuperar el parque de generación eléctrica en el país, como la inversión para recuperar la producción de gas. La Argentina pasó de ser un exportador de gas a ser uno de los mayores importadores del continente latinoamericano. Revertir esto lleva su tiempo". Luego, volvió a ofrecer elogios a "intervenciones" realizadas por el gobierno nacional: "En aquellos sectores donde el gobierno intervino con valentía, la economía respondió. El gobierno tuvo coraje para levantarle las retenciones al agro y en el agro hubo un crecimiento muy sostenido. Ternium está vendiendo hoy muchísimo volumen de acero para la fabricación de maquinaria agrícola. Lo mismo vimos en la construcción con una mayor transparencia de la obra pública y la disponibilidad de créditos privados para vivienda. Lo mismo en energía". Finalmente, en este análisis de la economía argentina, diferenció políticas económicas y defendió la apuesta a la inversión energética y los planes a largo plazo: "Cuando uno desarrolla la economía en base al consumo, la casa se construye rápido, pero ante cualquier adversidad se cae igual de rápido. Cuando uno desarrolla la economía con inversión, hay que trabajar mucho y esforzarse, pero la casa es mucho más fuerte. Acá el problema no son los políticos: somos los argentinos, que queremos la solución rápida. Y así la casa termina siendo de paja. Es una reflexión que debemos hacer como sociedad: ¿qué exigimos a nuestros políticos? Soluciones rápidas y a corto plazo, o buenas y duraderas a largo plazo. Y la inversión en energía es esta solución: buena, duradera y de largo plazo". En este sentido reveló que el próximo trimestre "se va a hacer en el país un volumen de pozos anualizado de 400", lo que sería "el record más alto de toda la historia de la República Argentina". Igualmente, calculó que el impacto de esta situación se observará recién "dentro de uno o dos años". "Pero acá está la buena noticia y es lo que está inflando las velas de la producción de Siderca y de la industria asociada", resaltó. GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA. "Tenemos en el país gas suficiente para producir de manera eficiente, abundante y barato. Vaca Muerta y el desarrollo del gas van a traer un impulso económico fenomenal alrededor. Se está invirtiendo en vías de transporte. Va a empezar a sobrar gas en Neuquén y se va a empezar a invertir en transportar ese excedente a Buenos Aires. En los últimos años gastamos en plantas de regasificación para gas importado: ahora estamos invirtiendo en gasoductos de transporte, que dinamiza la producción de nuestras plantas de Tenaris", explicó Martínez Álvarez. "Con gas abundante y barato se puede generar energía abundante y barata. Nosotros tenemos tarifas de luz que han venido subiendo y la mala noticia que les tengo es que, si no se desarrolla el gas, esa tarifa de luz va a tener que seguir subiendo para pagar los gastos del gas importado", agregó, al tiempo que recordó inversión de Tecpetrol para la producción de gas en Neuquén de 2.500 millones de dólares. LA INVERSIÓN EN CAMPANA. "Esta planta (Siderca) es una de las más importantes de la compañía, fue donde inició la familia Rocca su incursión en el mundo del petróleo. La inversión en los últimos años ha sido muy grande, fundamentalmente destinada a mantener esta casa robusta y fuerte para enfrentar el nuevo escenario. Por eso hicimos foco en modernización y actualización de nuestros equipos, en tecnología y obviamente en seguridad". MEDIO AMBIENTE: "Este año estamos concluyendo una inversión muy importante cercana a los 20 millones de dólares para mejorar la calidad del agua que devuelve Siderca al río. Pero lo más importante hoy es que está inversión nos va a permitir reducir entre un 90 y un 95 por ciento la cantidad de agua que estábamos utilizando para nuestros laminadores a través de un circuito cerrado. El objetivo es continuar minimizando el impacto de nuestras operaciones en el medioambiente". LA INDUSTRIA ARGENTNA. "Hablamos de los sectores que se están recuperando: el agro, la construcción y la energía. Después hay todo un grupo de sectores industriales que son fundamentales para la generación de empleo, y ahí Argentina tiene que construir una agenda que inevitablemente es de largo plazo para recuperar la competitividad. Cuando el industrial argentino se queja que la energía, el gas y los impuestos son caros, es cierto. Ahora: muchas de estas cosas requieren tiempo para recuperarse. Del lado del gobierno tiene que haber comprensión y acompañamiento, y también del lado de la sociedad y de los empresarios. Estamos todos en el mismo barco y debemos invertir y apostar por este país para que crezca y esté en un lugar mejor".

La charla, ante referentes de la comunidad, se realizó en el auditorio de la planta industrial.





Hoy tuvimos el encuentro anual con la comunidad de Campana y Zárate. Momento de compartir la actualidad y perspectivas de nuestra compañía. pic.twitter.com/PrcUtwHniR — Javier Martínez A. (@_javierma) 10 de agosto de 2017 Una gran alegría contar con la participación de estudiantes de nivel secundario en el encuentro con la comunidad. #Educacion @Tenaris_ar pic.twitter.com/xjn93RS6st — Javier Martínez A. (@_javierma) 10 de agosto de 2017

Tenaris presentó su recuperación en su Encuentro Anual con la Comunidad

