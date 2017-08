La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/ago/2017 La fe los trajo de Estados Unidos a Campana en moto







El viaje les llevó tres meses. El pasado domingo comenzaron a trabajar en su rol de pastores en la Escuela Evangélica Emanuel. "El riesgo que tomamos vale la pena. El cristianismo no es algo de hacer sino de ser", aseguran Guillermo y Abril Russo. Ellos no se imaginaban que el destino, luego de 8 años casados, los encontraría trabajando juntos en una escuela-iglesia cristiana en Campana. Guillermo (50) y Abril (36) se conocieron el 19 de diciembre de 2009 en Miami, Florida, y nunca más se separaron. Dos mundos distintos; él nació en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, y ella en Florida. Él es licenciado en maquinaria agrícola y movimiento de suelo. Ella ingeniera forestal que trabajaba en California como gerente de producción de naranjas. Ambos reconocen que tienen personalidades fuertes y que son muy independientes. "Nos costó mucho entrar en interdependencia. Respetar el ser único de cada uno. Entender la importancia de poner a Dios en el centro del matrimonio", afirma Guillermo. Estuvieron en viaje tres meses y ocho días hasta llegar a nuestra ciudad. Como pareja es la primera vez hacen un recorrido tan largo. Abril define todo el cambio como una aventura. "Pasar por todos los países gradualmente era muy bueno para mí. Pude empezar a adaptarme y ver cómo estaban las cosas en América", dice. Su pareja cuenta sus deseos de volver al país de origen. "El que cambió fui yo. Al cambiar yo, veo las cosas diferentes. La calidez que tiene el argentino y su entendimiento de lo que es la amistad. Es una Argentina que aprendió a levantarse, una Argentina que se está replanteando", asegura. En el año 2015, un pastor de Argentina, Jorge Folta, profesor del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, se contacta con Guillermo y le explica que en Campana estaban buscando un pastor interino. Así fue como se les dio la oportunidad ya que Vilmar e Irma Fuchs, pilares de la Iglesia y de la Escuela Emanuel y con muchos años de trabajo, se retiraban. En mayo del año 2016 y con motivo del cumple de 80 de los padres de Guillermo, la pareja vino a Argentina. Fue el momento clave para que ellos se decidieran a concretar este "desafío" de instalarse en el país. "El riesgo que tomamos vale la pena", expresaron. "Venimos a trabajar como pastores de la escuela. Lo primero que venimos hacer es pastorear la Iglesia. Crecer en la intimidad con Dios. El cristianismo no es algo de hacer sino de ser", remarcaron. El domingo en una reunión emotiva, con toda la congregación, muchos pastores invitados, se realizó la entrega de pastorado de Vilmar Fuchs e Irma Cramer a Guillermo y Abril Russo. Se llevó a cabo un acto profético para bendecir el Ministerio de los nuevos pastores, comprometiéndose a apoyarlos y trabajar juntos, para el crecimiento de la iglesia y el bien de la ciudad. Lugar de trabajo. El Colegio Evangélico Emanuel de nuestra ciudad es una institución educativa de gestión privada, mixta, de jornada simple y con orientación en valores de la religión protestante cristiana, disponiendo de infraestructura religiosa propia. En el establecimiento se enseña el idioma inglés en un nivel general.

Guillermo (50) y Abril (36) se conocieron en Miami y nunca más se separaron.





El pasado domingo se realizó la entrega de pastorado de Vilmar Fuchs e Irma Cramer a Guillermo y Abril Russo.

La fe los trajo de Estados Unidos a Campana en moto

