Remo:

Joel Romero es finalista de la Royal Canadian Henley Regatta







El singlista del Campana Boat Club y de la Selección Nacional Sub 23 llevó adelante otra gran regata en St. Catherines. Hoy irá en búsqueda del oro. Argentina ya tiene cuatro títulos y un subcampeonato ganados en la primera jornada de finales. El remero campanense Joel Romero, perteneciente a las filas del Equipo Oficial del Campana Boat Club, corrió ayer las semifinales de la prueba de singles peso completo Sub 23 de la 135º edición de la tradicional Regata Real Henley Candiense. Finalizó segundo, con un tiempo final de 7 minutos y 14 segundos, y obtuvo el ansiado pasaje a la gran final. Muy cerca del atleta local finalizó Joseph Leyland, del Crescent Boat Club de Philadelphia (Pensilvania, Estados Unidos), que cruzó la meta apenas un segundo y medio después, por lo cual el pase de Romero a la final no estuvo asegurado hasta la última remada. El ganador de la prueba, William Bryden del Ridley Graduate Boat Club de St. Catherines (Canada), registró un tiempo de 7 minutos y 8 segundos. Sólo Romero y éste último consiguieron boleto a la final, en la que se pondrá en juego el trofeo "Memorial a W. G. Crawford". Hoy a las 16 horas será la final, y Joel Romero deberá enfrentar a los siguientes cinco atletas: Graham Peeters (Peterborough Rowing Club), Kevin Cardno (New York Athletic Club), John Puzz (Crescent Boat Club), Sam Carmel (Montreal Rowing Club) y William Bryden (Ridley Graduate Boat Club). Los últimos 50 metros de cada regata pueden verse en vivo a través del canal de YouTube de la Royal Canadian Henley Regatta. El entrenador nacional a cargo de Joel Romero en St. Catherines es Jorge Enriquez. MÁS RESULTADOS NACIONALES Además, ayer hubo otros grandes resultados para la Selección Argentina de Remo en Canadá: -Facundo Forneris (Club de Regatas La Marina) y Santiago Poodts: ganaron su serie de heats y clasificaron a semifinales -Oriana Ruiz (Teutonia) y Karina Wilvers (Hacoaj): ganaron por amplísimo margen su serie eliminatoria y avanzaron a la final de los dobles femeninos peso completo. -Pablo Lizondo (Canottieri Italiani): finalizó tercero en un final electrizante y ajustadísimo, y consiguió el último pasaje a la final de single peso ligero. -Facundo Forneris y Pablo Lizondo: se consagraron campeones en doble par peso ligero, y se quedaron con el primer título para Argentina en esta 135° edición de la Henley Canadiense y con el trofeo memorial ´´Stuart Fleming´´ -Santiago Poodts (Tigre Boat Club): se coronó campeón en single peso ligero sub-23, y se adjudicó el trofeo ´´ Theo Dubois´´ -Martina Melgar (Club San Fernando) y Lucila Damario (Tigre Boat Club): ganaron la final de dobles peso ligero femenino y se quedaron con el trofeo ´´Fred Loek´´ -María Sol Ordas: la nicoleña, joven gran promesa del remo argentino, estuvo a nada de ganar el título en single sub-19, pero tras liderar la prueba casi de principio a fin, fue superada en los últimos metros y quedó segunda.

EN CANADÁ, JOEL ROMERO ESTÁ DISPUTANDO SU TERCERA REGATA CON AL SELECCIÓN NACIONAL. HOY PUEDE CONSEGUIR EL ORO EN LA GRAN FINAL.

Joel Romero, sobre su heat en U23M1x, Royal Canadian Henley Regatta 2017 https://t.co/YIWjFpqwld — A.A.R.A. (@asocargremo) 10 de agosto de 2017

