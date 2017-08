Axel Cantlon: ”El domingo cortamos boleta por Campana y por los campanenses”

El precandidato a concejal de la UV Más Campana explicó las opciones que tienen los vecinos para acompañar su propuesta y señaló que "nuestra ciudad necesita referentes que sean de Campana y que por lo tanto conozcan las necesidades y las prioridades de los vecinos". En el cierre de campaña de cara a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, el precandidato a concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, hizo hincapié en varias de las propuestas presentadas en este tiempo e invitó a los vecinos a acompañar al espacio vecinal que encabeza. "El domingo cortá boleta por Campana y por los campanenses", pidió. "Nuestra ciudad necesita referentes que sean de Campana y que por lo tanto conozcan las necesidades y las prioridades de los vecinos", agregó. En cuanto a las propuestas presentadas por el equipo de la UV Más Campana, Cantlon detalló: "Somos un equipo que desarrollamos numerosas actividades en materia de asesoramiento a los vecinos con los servicios públicos. Por ejemplo, con los reclamos por las tarifas o con las deficiencias del servicio de Chevallier. Propusimos la rescisión del contrato de ABSA, la creación de una oficina de Gas BAN en Campana y que se reflote la línea 228 a Puente Saavedra para competirle a Chevallier; y también elaboramos una propuesta de la rotonda de Mc Donald´s". A su vez, Axel también destacó el trabajo del equipo económico de la UV Más Campana: "Venimos desde hace muchos años siendo pioneros en el acceso a la información pública y el control de los presupuestos, rendiciones de cuentas y normas impositivas del municipio. Campana necesita que se revea su sistema de tasas municipales y de contrataciones. No se puede seguir asfixiando a las empresas locales y contratar para las obras púbicas a empresas de afuera que no dejan el dinero en la ciudad". En este cierre de campaña, Cantlon resaltó además la labor que han desarrollado en el Concejo Deliberante: "Por medio de los concejales Carlos Gómez y Norberto Bonola presentamos gran cantidad de reclamos por desperfectos en todos los barrios de Campana y desarrollamos una extensa agenda legislativa en materia de cultura, medio ambiente y seguridad entre otras cosas. Somos una oposición constructiva, no ponemos palos en la rueda", aseguró. "La Unión Vecinal Más Campana está cerca de los vecinos y conoce su realidad y sus problemáticas. Para que podamos seguir creciendo y profundizando el trabajo le pedimos a los vecinos que el domingo nos acompañen con su voto y que corten boleta", explicó el precandidato a concejal. Finalmente, Cantlon detalló las formas que tiene el vecino para acompañar su propuesta: "Nuestra lista lleva el número 823 y es una lista corta solamente de candidatos a concejales. Para poder votarnos existen dos opciones. La primera es meter en el sobre solamente la boleta corta. La segunda opción es cortar boleta, debiendo cortar el último cuerpo de candidatos a concejales de la lista del Frente que se elija y tirarlo a la basura para luego agregar la lista 823 de Axel Concejal. Es importante no poner dos boletas de concejales de distintas listas porque en ese caso se anula el voto".

CANTLON DESTACÓ EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE LA UV MÁS CAMPANA TANTO EN EL ASESORAMIENTO A VECINOS POR RECLAMOS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS COMO EN EL ÁREA ECONÓMICA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.



Axel Cantlon: ”El domingo cortamos boleta por Campana y por los campanenses”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: