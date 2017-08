La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/ago/2017 Garello contó que Abella la llamó para disculparse con su familia







NOTICIA RELACIONADA: Romano: ”Que este domingo nuestras voces se transformen en votos” La precandidata a concejal de Unidad Ciudadana había revelado que Cambiemos le envió material proselitista a su padre, detenido-desaparecido durante la última Dictadura Militar. Luego de hacer público a través de Facebook su enojo por la situación "traumática" que atravesó al recibir material proselitista de Cambiemos dirigido a su padre, detenido-desaparecido durante la última Dictadura Militar, la precandidata a concejal de Unidad Ciudadana Paola Garello contó por la misma red social que recibió el llamado del intendente de Campana, Sebastián Abella, pidiéndole disculpas a toda su familia por lo ocurrido. "Le comenté que para los familiares es un hecho traumatizante que ejerce una violencia psicológica que trae graves inconveniente, ya que nos ubica en una revictimización. Me explicó que tiene sistematizado los envíos del material, a lo que le sugerí que en las próximas elecciones de octubre tengan la deferencia de poner una persona que se encargue para que esto no vuelva a suceder", señaló. Desde el año 2010 las personas detenidas-desaparecidas durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" están referenciadas en los padrones electorales por ley. "Sabemos que a todas las víctimas del terrorismo de Estado les han enviado el material. Hay otros casos en todo el país. Mi familia lo recibió porque vivimos en la misma casa donde fue secuestrado mi padre y donde tiene él su último domicilio registrado. Somos conscientes como militantes que esto no debe volver a suceder. Los desaparecidos seguirán estando en los padrones como un acto simbólico y porque así lo exigimos los organismos. Ellos hubieran querido votar; a ellos no les permitieron ejercer esa acción que defendieron hasta con la vida, la democracia", detalló Garello, quien cerró su posteo asegurando que toma "la palabra del Intendente y su compromiso para evitar la reiteración de este hecho".

Garello contó que Abella la llamó para disculparse con su familia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: