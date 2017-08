La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/ago/2017 Regionales:

Desbaratan banda de asaltantes y venta de droga

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







Luego de 8 meses de investigación la fiscalía de Exaltación de la Cruz avanzó en la detención de los responsables de robos violentos en Parque Sakura. También se dedicaban a la distribución de drogas en Pilar y Los Cardales. En la madrugada de ayer, se realizaron cinco allanamientos en distintos domicilios ubicados en el casco céntrico de la localidad de Pilar, con motivo de la existencia de una banda dedicada a la comisión de robos con armas de fuego en domicilios particulares de la zona norte e interior norte del conurbano, así como también a la comercilización de sustancias estupefacientes, mayormente cocaina. Los allanamientos fueron ordenados por la Jueza a cargo del Juzgado de Garantias Nº1 de Zárate Campana, Graciela Adriana Cione a requerimiento del Fiscal de Exaltación de la Cruz Juan Manuel Esperante. La medida fue llevada a cabo por el titular y funcionarios de la Fiscalía, Personal de las Jefaturas Departamentales y Comunales de Exaltacion de la Cruz, con apoyo de grupos del GAD de Mercedes y Carmen de Areco. La orden judicial disponía la detención de un sujeto de nombre Francisco Ramón Ramirez de 34 años, que finalmente fue materializada en su domicilio de la calle Lorenzo Lopez próximo a la plaza del centro de Pilar, en donde también se halló clorhidrato de cocaína y marihuana en cantidades suficientes para su comercialización, así como también elementos para su pesaje y fraccionamiento. Las acciones mencionadas, fueron llevadas a cabo en el marco de una investigación que lleva aproximadamente ocho meses, que se originó con motivo de un robo a una vivienda de la localidad de Parque Sakura ocurrido el 22 de diciembre pasado, en donde al menos tres sujetos armados ingresaron al domicilio en donde vivía una mujer de 77 años con su hijo de 43 a quienes sometieron violentamente y les vaciaron su domicilio llevàndose entre otros elementos, tres televisores, prendas de vestir, celulares, cámaras de fotos filamadoras etc, y el vehículo particular de la familia. El día 24 de diciembre pasado en horas de la madrugada se hizo efectiva la detención del primero de los involucrados en el hecho de nombre Sebastián Carlos Serra de 38 años, quien se hallaba en poder del rodado sustraído, saliendo de un domicilio sito en la localidad de Villa Trujui de Moreno. En virtud de esa circunstancia, el Fiscal se trasladó al lugar y ordenó la realización de tres allanamientos simultáneos por razones de necesidad y urgencia, en el domicilio del que había egresado Serra, y otros dos de la localidad de Pilar de donde es oriundo, con la colaboración del personal de las Jefaturas Departamentales y Comunales de Exaltación de la Cruz. Como consecuencia de esa medida se pudieron hallar algunos delos elementos sustraídos en Parque Sakura, y se logró determinar la participación del nombrado en el hecho, circunstancia corroborada por la información que surgió del análisis de su teléfono celular, de la localización de las antenas que registraron sus comunicaciones y un reconocimiento en fila de personas con resultado positivo. Ese cúmulo de pruebas posibilitó que en la actualidad continúe detenido con prisión preventiva a la espera del juicio oral. Sin embargo, la actividad investigativa continuó de manera encubierta respecto de los otros partícipes, para lo cual se requirió la intervención telefónica del celular utilizado por Ramirez, que fuera ordenada por la Dra. Cione, y de cuyo análisis surgieron indicios contundentes no solo de su participación en el robo, sino también de un continuo comercio de estupefacientes -mayormente cocaina- en la zona de Pilar y Los Cardales. Por ese motivo, se solicitó a la Jueza de Garantías que simultáneamente a los allanamientos por el robo, se ordenara idéntica medida respecto del comercio de estupefacientes. Por último, cabe destacar, que para llevar a cabo la requisa de los inmuebles, se contó con la valiosa colaboración de dos perros adiestrados que recientemente fueron incorporados por la Policía Comunal de Exaltación de la Cruz, los que aportaron la ubicación precisa en donde se encontraba escondida la sustancia prohibida.



