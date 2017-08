La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/ago/2017 Rugby:

A pesar de la reacción que mostró en el complemento, el Tricolro perdió 20-18 como visitante. Mañana sábado recibe a Varela Jr en Chiclana y Luis Costa. Por la 16ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó 20-18 como visitante frente a San Marcos y cosechó su tercera derrota consecutiva en este inicio de la segunda rueda de la temporada. En Monte Grande, el Tricolor tuvo un flojo primer tiempo y quedó 20-0 abajo en el marcador. Sin embargo, en el complemento reaccionó y no sólo emparejó el partido y el tanteador, sino que además pudo haberlo empatado o ganado de haber estado más fino en las conversiones. Es que en ese segundo tiempo anotó tres tries (por intermedio de Juan Calvi, Adrián Lugo y Facundo Cerdá), pero no logró convertir ninguno de ellos (los 18 puntos se completan con un penal de Calvi). Este encuentro, el CCC alistó a Leonardo Vega, Nicolás Fernández, Didier Galeano; Lucas Moyano, Lucas Fernández; Leandro Francica, Carlos Díaz, Federico Sfreddo; Martín Lescano, Juan Calvi; Pablo Maza, Alexis Velez, Facundo Cerda, Franco Velásquez; y Bautista Peralta. Luego ingresaron: Ariel Molina, Adrián Lugo y Francisco Calvi. En esta 16ª fecha también se registraron los siguientes resultados: Tiro Federal de San Pedro 20-46 Los Cedros; Las Cañas 36-28 San José; Mercedes RC 14-41 Atlético y Progreso; San Andrés 31-38 Areco Rugby; Argentino 50-10 Tigre RC; y El Retiro 22-23 Varela Jr. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera; 1) San Andres, 67 puntos; 2) Areco Rugb, 57; 3) Varela Jr, 54 puntos; 4) Atlético y Progreso, 53 puntos; 5) El Retiro y Los Cedros, 51 puntos; 7) Las Cañas, 45 puntos; 8) Argentino, 40 puntos; 9) Tiro Federal (SP), 34 puntos; 10) Mercedes RC, 22 puntos; 11) Tigre RC, 16 puntos; 12) Ciudad de Campana, San José y San Marcos, 14 puntos. Por la próxima fecha, este sábado 12 de agosto, el XV Tricolor estará recibiendo la visita de Varela Jr en un partido correspondiente a la 17ª jornada de esta Segunda División.

