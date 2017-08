La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/ago/2017 ”Hemos mantenido nuestra agenda con la comunidad a través de estos años difíciles”







Durante el "Encuentro anual con la comunidad", el Director General de Tenaris Argentina, Javier Martínez Álvarez, también se refirió a los programas educativos y sociales que la empresa despliega en toda la región. El jueves durante el "Encuentro Anual con la Comunidad", el director general de Tenaris Argentina, Javier Martínez Álvarez, confirmó la continuidad de los programas educativos y sociales que la empresa lleva adelante en toda la región. "Hemos mantenido nuestra agenda con la comunidad a través de estos años difíciles", remarcó. En ese sentido, repasó iniciativas íconos de la compañía como GEN Técnico, la cual se desarrolla en dos escuelas de Zárate y tiene como objetivo reducir la brecha que existe entre el egresado del secundario técnico y las necesidades de la industria. "Empezamos con el proyecto de hacer una hamaca; a mí me pareció que podíamos hacer más cosas y al año siguiente hicimos la calesita, que ya tenía más tecnología y automación. Y el año pasado hicimos el auto eléctrico y me encantó", comentó Martínez Álvarez, explicando que la idea de GEN Técnico es ser "una capacitación para mejorar los conocimientos técnicos pero aplicados a un proyecto concreto", que este año girará en torno a la energía solar. A su vez, el Director General de Tenaris resaltó además "TecnoAventura": "Este es un proyecto muy lindo que se hace en la Escuela Roberto Rocca, que a su vez se abre a la comunidad. Hacemos un día intensivo con un proyecto. El proyecto de la Escuela Rocca va a ser exitoso no si sus alumnos –que ojalá sea así- son exitosísimos en sus carreras profesionales y en sus conocimientos técnicos, sino si puede compartir sus programas, sus proyectos, con toda la comunidad educativa técnica de la zona de Campana y Zárate". Martínez Álvarez también hizo mención a ExtraClase, el programa de educación no formal con foco en ciencias que desde hace cuatro años se lleva adelante en la Escuela Nº 13 del barrio Malvinas, y a las capacitaciones docentes, que en los últimos meses han reunido a una gran cantidad de maestros y profesores de Zárate y Campana para escuchar a prestigiosos conferencistas en el Auditorio o fortalecer la enseñanza de asignaturas como matemática de la mano de una becaria del Conicet. Por otra parte, celebró la convocatoria que tuvieron los últimos ciclos de Cine Latinoamericano y Música en Tenaris, y destacó las "satisfacciones" que le ha dado a la empresa el programa de Voluntarios en Acción. "Les ha permitido a los empleados sumarse a su comunidad y, a nosotros, potenciar la inversión social: logramos entre todos cambiar la realidad de escuelas y plazas", expresó. Sobre el cierre del encuentro, referentes de la sociedad de fomento del barrio Villanueva tomaron la palabra para agradecer "el esfuerzo de los Voluntarios y el compromiso de Tenaris" en la renovación de la plaza del lugar, intervención que tuvo lugar el pasado mes de mayo. A su turno, el director del Colegio Dante Alighieri, Alfredo Votta, celebró las capacitaciones organizadas en conjunto con la empresa "para mejorar la calidad de los docentes de la zona". Hasta los estudiantes secundarios presentes este jueves en el Auditorio de Tenaris se animaron a preguntar por la expansión de iniciativas educativas o cómo hacer para ser parte de la compañía en un futuro.

TRAS LA CHARLA BRINDADA EN EL ENCUENTRO ANUAL CON LA COMUNIDAD, MARTÍNEZ ÁLVAREZ POSÓ CON ALUMNOS DE ESCUELAS DE LA ZONA ESPECIALMENTE INVITADOS AL EVENTO.





MARTÍNEZ ÁLVAREZ DESTACÓ EL PROYECTO "TECNOAVENTURA" QUE SE REALIZA EN LA ESCUELA ROBERTO ROCCA, LA CUAL SE ABRE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA OCASIÓN.

Una gran alegría contar con la participación de estudiantes de nivel secundario en el encuentro con la comunidad. #Educacion @Tenaris_ar pic.twitter.com/xjn93RS6st — Javier Martínez A. (@_javierma) 10 de agosto de 2017 Hoy tuvimos el encuentro anual con la comunidad de Campana y Zárate. Momento de compartir la actualidad y perspectivas de nuestra compañía. pic.twitter.com/PrcUtwHniR — Javier Martínez A. (@_javierma) 10 de agosto de 2017

