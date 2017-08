P U B L I C





Con una soberbia actuación de Matías Nieto, el Tricolor le ganó a Presidente Derqui por 72-66, pero no pudo clasificarse finalista porque, dada la igualdad en el margen de diferencia en las victorias de cada uno, todo se decidió por la cantidad de puntos anotados como local. Y en el primer juego, el Rojinegro había ganado 73-67. Un acto de injusticia. La definición de la serie semifinal entre Ciudad de Campana y Presidente Derqui fue un acto de injusticia. Cuesta culpar al básquet, un deporte que hace pagar caro los detalles, pero Matías Nieto no se merecía ese cierre. El alero Tricolor brindó una exhibición en el último cuarto (21 puntos) y sólo falló un lanzamiento: el tiro libre que dejó al CCC en 72 y que le permitió a Nicolás Medina buscar y conseguir el doble que, a pesar de la derrota, le dio el pasaje a la final a Presidente Derqui. Sí: Ciudad había perdido 73-67 como visitante y anoche, como local, se impuso por 72-66. La misma diferencia en ambos encuentros (seis puntos), pero como este inexplicable sistema de series a dos partidos que decidió la ABZC premia al equipo que más puntos anotó como local, el Rojinegro festejó más allá de la derrota. De esta manera, la final del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) la disputarán Presidente Derqui e Independiente de Zárate, los dos equipos que terminaron terceros en sus respectivas zonas durante la fase regular, eliminado ambos en semifinales a los ganadores de cada uno de esos grupos: Ciudad de Campana y Atlético Pilar respectivamente. Anoche, ese pase a la final se le escapó al Tricolor, principalmente, por lo realizado durante la segunda mitad del tercer cuarto. Fue entonces, cuando ganaba 42-30, que se trabó por completo su ofensiva y empezó a dejar crecer a un equipo al que tenía controlado gracias a la intensidad de su defensa. En ese contexto, Presidente Derqui ganó confianza y, forzando con Juan Ignacio Baquero en la zona pintada y aprovechando dos bombas consecutivas de Alejandro Yrigoyen (la segunda contra la chicharra), logró quedar abajo por la mínima (43-42) en el cierre de ese tercer cuarto. La tendencia se mantuvo en el inicio del último período y la visita logró pasar al frente y tomar cinco de ventaja (52-47) con un triple de Lautaro Espósito. Parecía liquidado Ciudad, que además arrastraba la diferencia de seis del primer juego. Sin embargo, llegó Nieto al rescate con 13 puntos en fila: dos triples consecutivos, un doble, dos libres y otro triple que le dieron vida al Tricolor. Y después de ese recital se prendió también Lautaro Toranzo, cargando al rebote ofensivo y consiguiendo faltas que redundaron en cuatro puntos más. Enfrente, Derqui echaba mano de su experiencia (fue clave la conducción de Medina), pero lucía cada vez más desgastado y fuera de foco por sus constantes discusiones con la terna arbitral. Y llegó otro triple de Nieto y otro rebote ofensivo de Toranzo para llevar la diferencia a ocho: 69-61 a favor del CCC con menos de un minuto en el cronómetro. Tras el tiempo muerto solicitado por Esteban Sánchez, la visita repuso de costado y volvió a sufrir a Nieto, quien anticipó a Yrigoyen y corrió solo para enterrar el balón en el otro costado. El 71-61 a 40 segundos del final asomaba como definitivo. Pero no: el básquet suele hace pagar muy caro los errores. La falta de Toranzo sobre el lanzamiento triple de Yrigoyen le devolvió vida a Derqui. Y como en la acción siguiente Nieto falló, desde la línea, su primer lanzamiento del período, Nicolás Medina tuvo la chance de poner el margen nuevamente en seis y no falló (72-66), dejándole apenas 4 segundos a Ciudad para sumar el punto que necesitaba para avanzar a la final. La visita sobremarcó a Nieto en la reposición y la responsabilidad la asumió Eliseo Iglesias, cuyo lanzamiento triple coqueteó con el aro, pero no quiso entrar. Entonces, por haber convertido un punto menos como local, Ciudad de Campana se quedó con las manos vacías. Y Derqui con el pase a la final. Lo dicho: una injusticia. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (72): Damián Iglesias (1), Guido Cadelli (10), Matías Nieto (37), Lautaro Toranzo (13) y Mauro Corvalán (5) (FI) Eliseo Iglesias (5), Francisco Santini (1), Julián Maldonado (0) e Ignacio Novoa (0). DT: Fabián Timmis. PRESIDENTE DERQUI (66): Nicolás Medina (7), Lautaro Espósito (5), Alejandro Irigioyen (17), Juan Ignacio Baquero (24) y Nicolás Suárez (11) (FI) Santiago Sicardi (2). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES: 17-10 / 18-14 (35-24) / 8-18 (43-42) / 29-24 (72-66). JUECES: Gustavo Blanco, Martín Montaldo y Pablo Cesio. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

MATÍAS NIETO TUVO UNA ACTUACIÓN DESCOLLANTE: ANOTÓ 37 PUNTOS, 21 DE ELLOS EN EL ÚLTIMO CUARTO.





Por un punto, Ciudad se quedó afuera de la definición del Oficial de la ABZC

