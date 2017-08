Elecciones Primarias: Frigerio brindó detalles del operativo que se desplegará mañana

En conferencia de prensa, el ministro del Interior señaló que habrá 397 centro de digitalización y transmisión de datos, 162 más que en la última elección. "Estimamos que vamos a tener resultados más rápidos", afirmó. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, detalló este viernes en conferencia de prensa el operativo que se desplegará el domingo en las PASO y aseguró que los resultados se conocerán más rápidamente por la incorporación de 162 nuevos centros de digitalización de resultados. Frigerio, acompañado del secretario de Asuntos Políticos de Interior, Adrián Pérez, mencionó que "vamos a tener 397 centros de digitalización y transmisión de datos, esto implica 162 incorporaciones de centros de datos más de los que había en la última elección, con lo cual estimamos que vamos a tener resultados más rápidos". "La transparencia y la integridad de estas elecciones están absolutamente garantizadas, más allá de que no pudimos llevar adelante lo que pusimos en debate el año pasado, que era la reforma electoral", sostuvo el funcionario nacional, quien recordó que se trata de unos comicios "obligatorios". "Independientemente de eso, hablé ayer (jueves) con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y garantiza totalmente la seguridad de todo lo referente al comicio del domingo", agregó. Para evitar suspicacias, como las que se generaron en la última elección, y por indicación de la Cámara Nacional Electoral, los datos van a estar disponibles para todos a partir de las 21 y se van a actualizar cada cinco minutos", aseguró el titular de la cartera política. En cuanto a los números de las PASO, Frigerio puntualizó que este domingo se utilizarán 98.084 urnas, distribuidas en 14.433 locales o escuelas, 68.000 personas trabajarán en la organización y 106.000 efectivos controlarán la seguridad de la elección. El ministro puso especial énfasis en la obligatoriedad de participar del acto electoral y en que todos los documentos son válidos: DNI verde, la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el DNI tarjeta, siempre y cuando sea el mismo que figura en el padrón o posterior, nunca anterior. También recomendó Frigerio que los electores lleven al lugar de votación su número de orden y mesa, para facilitar la tarea de las autoridades y que quienes aún no conocen su lugar de votación que consulten en padron.gob.ar Como dato relevante para este comicio, el Ministerio acreditó un aumento de más de un millón y medio de electores respecto de la anterior elección, con lo cual "esto modifica en algunos casos el lugar de votación y genera corrimientos en las mesas". Pérez, por su parte, mencionó que "hemos trabajado un gran equipo para llegar bien a estas elecciones, para que sean confiables y transparentes" y reafirmó que "no va a haber incertidumbre: a partir de las 21 horas van a comenzar a difundirse los resultados provisorios, en procesos de actualización cada cinco minutos". Sin embargo, Pérez advirtió que "hay provincias que eligen una categoría y otras, cuatro; lo que hace que haya heterogeneidad" en lo que hace a la velocidad de la carga de datos. Junto Frigerio y Pérez estuvieron presentes el director nacional electoral, Fernando Álvarez Álvarez; el gerente del Servicio Electoral del Correo Argentino, Rolando Visconti; y el comandante general electoral, Carlos Pérez Aquino.

FRIGERIO BRINDÓ AYER DETALLES JUNTO A ADRIÁN PÉREZ, SECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS.



Elecciones Primarias: Frigerio brindó detalles del operativo que se desplegará mañana

