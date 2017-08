Berta Chudnobsky

Mañana domingo de elecciones un día para consolidar la democracia y compartir con los amigos y familias unas ricas empanadas Las primeras referencias sobre las empanadas, se encuentran en la antigua Persia siglos antes de Cristo. Desde allí se puede imaginar su viaje hasta el pueblo árabe con sus tradicionales fatay o esfiha, con carne de cordero y trigo burgol, ya muy similar a nuestra empanada. La ocupación durante siglos de España por los moros seguramente la trasladó hasta allí y los conquistadores y colonizadoresla trajeron a América. Si bien se encuentra en todo el continente, la empanada, en los diferentes países de Latinoamérica presenta distintas variantes, es más o menos jugosa, más o menos picante, horneada en horno común o de barro, o frita. Con repulgo arriba o al costado, cambiada por el aroma único del comino porteño o ardiente por el ají que llegó del Perú. Ingredientes Masa: - 50grs.Levadura - 1kgs. Harina común (000) - ¾ taza de Aceite - Agua tibia - Sal - 1 cucharadita de Azúcar - 1 cuchara de miel Relleno: - 1/2kg. Picada común o de cordero - 1/2kg.Cebolla. - ½ kg. de tomates - 1 morròn verde - 1/2 cucharadita de comino - 1 cucharada de 5 especies surtidas (explicación) - 3 Limones - Sal - Pimienta - 1 ramito de perejil picado - menta picada (mayor cantidad que de perejil) Preparación Masa - Diluir en un recipiente la levadura con el agua, reservarla. - En un bol volcar la harina y mezclarla con la sal y el azúcar, agregar el aceite y batir la mezcla. - Ir agregando el agua con la levadura y apretarla con los dedos para airearla (si se pega en los dedos agregar aceite o harina hasta despegarla y quede muy suave incorporar la miel - Separar en bollitos del tamaño de una pelotita de tenis y dejarlo leudar por lo menos una hora en un lugar cálido. cuando duplique el volumen retirarla y separarla formando pequeños bollitos. - Dejar descansar 10 minutos, extender con el palo de amasar hasta conseguir tapas de empanadas finas y rellenar cerrando en forma de triángulos no completos. Relleno La carne que usa en origen es de cordero u oveja, de la parte de la pata y se muele. Si no se consigue se pueden hacer con carne de vaca picada mediana. - Mezclar la carne con la cebolla finamente picada, el tomate y el morròn el jugo de limón, la sal ,la pimienta y el comino y las 5/7 especias surtidas - Dejar que el limón cocine la carne y suelte su jugo durante un rato largo, puede hacerse de un DIA para otro. - Agregar el perejil y la menta picada cuidando que no sea el sabor que sobrepasa a los otros. - Las 5 especies se compran en negocios de especies o en algunos súper en paquetes pueden venir de 7 especias también es una mezcla muy utilizada en la cocina árabe y le da el sabor especial alas comidas - Se puede armar con partes iguales de comino en polvo, curry, jengibre cardomomo molido, en menor cantidad y una pizca de chili Disponer una cantidad sobre cada tapa de masa, cerrar en triangulo y colocarlas, en una fuente enharinada, al horno durante 15 minutos aproximadamente. Pueden ser abiertas o cerradas. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Empanadas árabes

Por Berta Chudnobsky

