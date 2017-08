Cristina Blotta

Los invitados de hoy son los yuyos, también llamados mala hierbas, hierbajos, malezas. En nuestra América Latina la misma palabra varia el significado veamos En nuestro país y Chile significa: hierba inútil. En cambio en Perú, Colombia y Ecuador ya tienen otra categoría su significado es amigable las consideran hierbas tiernas comestibles y que algunas sirve como condimento. CONSEJOS Se supone que para que no te mate la ansiedad " sacas los yuyos" con la mano y no con herbicidas químicos y contamínate. Que te dan una relativa solución inmediata, pero contaminas la tierra. La mayoría de los "yuyos" pueden ser ¡comestibles! Si, como suena comestible. Buenos esos yuyos son en realidad hierbas silvestres. Las que no fueron domesticadas como las verduras o plantas de jardín y casi siempre se convierten en invasoras ¿Por qué? ellas están de antes y están adaptadas al terreno ,son resistentes a la sequía y en muchos casos las plagas. Como hacemos arrancamos los excesos (que llevaremos al compost .Si averiguamos si tienen valor culinario al probarlas descubrirems nuevos sabores para nuestras ensaladas Veremos el ejemplo del DIENTE DE LEON, también conocido como Taraxacum officinale) ha sido una verdura tradicional en la cuenca mediterránea desde la Antigüedad, hay pruebas documentales de su uso por los romanos, Se usan las hojas y las flores para ensaladas y revueltos. También se hace un vino y mermelada con las flores. Con la raíz se hace café ( falso) es rico, lo he probado. Pero hay muchas otras hierbas silvestres comestibles, verdolaga, malva… Es cuestión de Aprender a reconocerlas para luego usarlas MERMELADA DE DIENTE DE LEÓN Es preferible escoger las que están recién abiertas a las que tienen la floración ya avanzada. Las dejamos en un lugar fresco para que se cierren y sea más fácil la tarea de seleccionar las hojitas verdes llamadas sépalos, retirando todo lo posible las hojas verdes exteriores que recubren la flor, que las desechamos junto con los tallos. Extendemos los pétalos y toda la parte interna de las flores en una bandeja que pondremos al sol durante un par de horas. Con este proceso se intensifican los aromas y el sabor a flor. Para la primera cocción incorporaremos dos naranjas y dos limones troceados. Siempre que trabajamos con cítricos eliminamos la piel blanca intermedia entre la pulpa y la cáscara. Las semillas , que no retiramos, Y QUE PONDREMOS EN UNA GASA para sacarla con facilidad después de la cocción son las que aportan la pectina que necesitamos para hacer la mermelada. Se puede incorporar unas ramitas de tomillo, para perfumar. A continuación añadimos un litro de agua y cocemos sin llegar al hervor durante hora y media. (los pétalos y las semillas) Dejamos enfriar y filtramos con la ayuda de una gaza o colador de urdimbre pequeña. El líquido obtenido es una infusión muy concentrada con pectina, A la que se le agrega 700 grs de azúcar, y se vuelve al fuego . Respetando los tiemos del azúcar la cocción deberá se controlada, enfriándola si es necesario y volviendo a cocer, No superar los 40 minutos. Envasar tibio y cerrar.

Los Yuyos ¿Son nuestros enemigos? (Parte I)

Por Cristina Blotta

