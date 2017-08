P U B L I C

La moda y el fútbol muchas veces se unen. El elegante diseño de la ropa deportiva y el buen juego son dos motivos dignos de mirar. Y la primera visita de Ante Garmaz a nuestra ciudad se dio precisamente un día sábado en el cual, en horas de la tarde en cancha de Villa Dálmine, el dueño de casa se medía ante Banfield por una nueva fecha del torneo oficial de ascenso de AFA. En aquel momento su presencia fue para promocionar un nuevo estilo de corbatas, en una prestigiosa firma comercial como lo es Ceña. Ante nació el 7 de enero de 1928 en Zupa, Croacia. Pero en 1930 se radicó en Las Breñas, Chaco. Se inició como cantante en el programa "El Club de los Discomanos", conducido por Hugo Guerrero Martinhetz en Canal 7. En 1958 comenzó a trabajar como modelo y al poco tiempo fue convocado por Pinky para su programa "Feminísima" en Canal 2. Allí tuvo un espacio llamado "El Guardarropa de Adan". Desde 1988 produjo y condujo "El Show de Ante Garmaz" en ATC. Siempre fue amante del fútbol. Durante 12 años entre las décadas del 70 y 80 integró como arquero el equipo de veteranos de Independiente. En los ´80 fue vicepresidente de Chaco For Ever y más tarde, representante en AFA del Deportivo Maipú de Mendoza. Entre 1978 y 1982 vistió a las delegaciones de la Selección Argentina. Como les señalé al comienzo, en aquella fecha del calendario, en Avenida Mitre y Puccini, teníamos promesa de atrayente partido. Además como otro dato de interés venía como Director Técnico del club del sur Héctor Veira. No hay dudas que como jugador y como técnico el "Bambino" se ganó un lugar destacadísimo en la historia de San Lorenzo. Llegó al club en 1960, con apenas 14 años y a los 17 ya había debutado en la Primera, conformando el inolvidable equipo de los "Caras sucias" junto al "Loco" Doval, el "Nano" Arean, la "Oveja" Telch y Casa. Allí comenzó su romance con la gente que lo idolatró a punto de llevarlo a la conducción técnica en 1983, luego de su tarea en el "Taladro" cuando se produce su retorno Azulgrana a la Primera División. Desde el banco de suplentes impuso su estilo hasta que en 1995 logró el anhelado campeonato que el Ciclón no conseguía desde 1974. Enterado de su presencia, antes del inicio del encuentro, fui a saludar a Héctor Veira y al mismo tiempo a mostrarle en una carpeta su feliz paso por San Lorenzo de Almagro. Miramos el desquite y la fiesta en 1964, ante Independiente, en un Gasómetro repleto donde el Bambi le hizo tres goles a Pepe Santoro (3 a 1). Anteriormente, en el ´63, en el field de los "Rojos", Veira hizo jugadas de lujo hasta que Navarro lo partió en dos. Ligamentos averiados y final polémico en esa derrota por 9 a 1. Otro momento para ver y recordar fueron sus cuatro goles a Boca. Finalmente llegó la hora de despedirnos, Veira marchó rumbo al vestuario para dar la charla táctica a sus dirigidos y yo fui al sector de prensa. Y al llegar al mismo me encuentro con la sorpresa del invitado de honor. Como no podía ser de otra manera, elegantemente vestido, me saluda Ante Garmaz, que venía de mostrar su nueva colección de corbatas en lo de Ceña. Al ver mi carpeta me dijo con una sonrisa: "Yo voy a ser el futuro presidente de Boca, y pese a no compartir un mismo sentimiento, me gustaría igual dejarle en una de esas prolijas páginas, a modo de recuerdo, mi firma". Con agrado acepté su pedido, poniendo una condición: que me firmara en la hoja en la cual se recuerda cuando Héctor Veira le marcó cuatro goles a Boca. Y sin imaginármelo, así quedó concretado el 26 de setiembre de 1981. El citado cotejo se realizó el 5 de noviembre de 1967 en el viejo "Gasómetro" y un último detalle: los tantos a Roma, a los 5, 12, 32 y 34 minutos del primer tiempo.

Por el Camino del Recuerdo:

La Moda y el Fútbol; Ante Garmaz y Veira

Por Héctor Taborda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: