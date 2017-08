Elecciones Primarias: hoy se definen candidatos y listas para las Generales

Para avanzar a octubre, cada boleta necesita superar el 1,5%. En nuestra ciudad sólo habrá interna en Unidad Ciudadana, entre las listas que encabezan Rubén Romano y Alejo Sarna. Casi 80 mil vecinos están habilitados para sufragar en estas PASO. Hoy tendrán lugar en todos los distritos del país las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el preámbulo de lo que serán las Elecciones Generales Legislativas de octubre. En nuestra ciudad, ubicada en la Primera Sección Bonaerense, se votan cargos en cuatro niveles diferentes: 1) Senadores Nacionales; 2) Diputados Nacionales; 3) Senadores Provinciales; 4) Concejales y Consejeros Escolares. Claro está: este último cuerpo de la boleta es el que mayor importancia tiene en el ámbito local, donde habrá 12 opciones diferentes de 11 frentes políticos distintos (ver aparte), dado que sólo habrá interna en Unidad Ciudadana, espacio que definirá su principal candidato para las Generales de octubre entre las listas que encabezan Rubén Romano y Alejo Sarna. Así, de acuerdo al valor que tienen realmente estas Elecciones Primarias, al resto de las diez listas les alcanzará con superar el 1,5% de los votos positivos para estar presentes en octubre, cuando sí se definen los candidatos que ocuparán las bancas en juego. Y como en Campana están habilitados para votar 79.791 electores (lo que representa una suba del 5,57% respecto a las Primarias de 2015, cuando fueron 75.340), se estima que cada una de estas listas debería superar los 815 votos para avanzar a las Generales. ¿Cómo llegamos a este número? Proyectando los porcentajes de sufragios emitidos durante las últimas Primarias se puede estimar de forma aproximada cuántos votos se necesitará para pasar esta prueba electoral. Hace dos años, sobre una participación de casi el 76% del padrón (57.166 electores fueron a las urnas), los votos positivos ascendieron al 90% (el 9% fueron en blanco y el restante 1%, impugnados). Entonces, de repetirse estos números, el cierre de comicios arrojaría este domingo un total aproximado de 60.545 vecinos yendo a votar, con un proyectado de 54.418 sufragios positivos. Esto implicaría que cada lista necesitará cerca de 816 votos para avanzar a la siguiente instancia. Hasta allí lo que realmente está en juego y los números necesarios. Pero, se sabe, las Elecciones Primarias son también "una gran encuesta" que permiten empezar a vislumbrar cómo se distribuirá el electorado camino a octubre, cuando a nivel local se pongan en juego diez bancas del Concejo Deliberante y, sobre todo, la mayoría que ostenta hoy el oficialismo en el recinto (debe renovar seis bancas para poder sostenerla). Por eso, los resultados de estas Primarias tendrán también un valor simbólico muy importante camino a octubre y al futuro HCD. Por eso y porque, a su vez, de alguna manera también serán una evaluación general para estos 20 meses que lleva el gobierno municipal que encabeza Sebastián Abella. Y finalmente, también ofrecerán un panorama de cómo se distribuye hoy el voto opositor (especialmente el del peronismo y el de un sector del radicalismo) tras el cambio de signo político que tuvo la Municipalidad de Campana en 2015 luego de 20 años de gestión justicialista. PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN En Campana, como en toda la Provincia de Buenos Aires, se estarán votando Senadores Nacionales (3; dos por la mayoría y uno por la primera minoría) y Diputados Nacionales (35). Las boletas que tengan los cuatro cuerpos estarán encabezadas por los precandidatos a Senadores Nacionales. Así, los principales nombres y apellidos en este nivel son: Esteban Bullrich por Cambiemos; Cristina Fernández de Kirchner por Unidad Ciudadana; Sergio Massa por el Frente Un País; Florencio Randazzo por el Frente Justicialista; Néstor Pitrola por el Frente de Izquierda y los Trabajadores; Víctor De Gennaro por el Frente Socialista y Popular; y Fernando "Pino" Solanas por el Frente Creo. En tanto, en la sección de precandidatos a Diputados Nacionales, las principales opciones son: Gladys González por Cambiemos; Fernanda Vallejos por Unidad Ciudadana; Felipe Solá por el Frente Un País; Eduardo "Bali" Bucca por el Frente Justicialista; Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda; Gabriela Troiano por el Frente Socialista y Popular; Pablo Micheli por el Frente Creo; Manuel Bertoldi por el Frente Vamos; y Luis D´elia por Encuentro Popular. PARA LA LEGISLATURA PROVINCIAL En tanto, para la Legislatura bonaerense, la Primera Sección Electoral (a la que pertenece nuestra ciudad) tendrá en juego ocho lugares en el Senado de la Provincia. Esta sección de las boletas presentan como principales candidatos a: Gabino Tapia por Cambiemos; Gustavos Soos por Unidad Ciudadana; Sebastián Galmarini por el Frente Un País; Fernando Moreira por el Frente Justicialista; Gabriela Macuda por el Frente de Izquierda; Carlos Roberto por el Frente Socialista y Popular; Marina Cassese por el Frente Creo; Sebastián Avella por el Frente Vamos; y Daniel Belizán por Encuentro Popular.

EN NUESTRA CIUDAD ESTÁN HABILITADOS 79.791 VECINOS PARA VOTAR. HABRÁ 224 MESAS REPARTIDAS EN 30 DISTINTOS CENTROS DE VOTACIÓN. CENTROS DE VOTACIÓN En nuestra ciudad habrá 224 mesas repartidas en 30 distintos centros de votación. Los lugares escogidos son: Escuela Primaria Nº8; Escuela Secundaria Nº6 (Normal), Escuela Primaria Nº16, Escuela Primaria Nº2, UTN Facultad Regional Delta, Colegio San Roque, Escuela Primaria Nº19, Escuela Secundaria Nº2, Instituto Formación Docente Nº15, Escuela Primaria Nº5, Escuela Primaria Nº15, Escuela Primaria Nº7, Escuela Primaria Nº23, Escuela Primaria Nº10, Escuela Primaria Nº29, Escuela Primaria Nº12, Escuela Primaria Nº20, Escuela Secundaria Nº3, Colegio Dante Alighieri, Escuela Primaria Nº17, Escuela Primaria Nº22, Escuela Primaria Nº27, Escuela Primaria Nº18, Escuela Secundaria Nº16, Colegio Santo Tomás de Aquino, Escuela Primaria Nº3, Escuela Primaria Nº14, Escuela Secundaria Nº13, Escuela Primaria Nº6 y en la Escuela Primaria Nº1. Quiénes pueden votar: Los argentinos mayores de 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años, siempre que figuren en el padrón electoral y exhiban documento habilitante. También podrán votar los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto para votar. Quiénes no están obligados a votar: Los jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto electoral. Quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban votar y lo justifiquen en la comisaría más cercana. Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, siempre y cuando cuenten con el certificado médico. El personal de organismos y empresas de servicios públicos que deban realizar tareas que le impidan asistir a votar. Cuáles son los documentos habilitados para votar: Libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI celeste y el nuevo DNI tarjeta. No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Constancia de voto: El presidente de mesa le entregará al elector una constancia de emisión del sufragio en la que constan los datos del elector y la firma del presidente de mesa. Dicha constancia se encuentra adherida al padrón mediante un troquelado y una vez que el elector firma el padrón y el presidente firma el troquel, lo desprende y lo entrega junto con el documento. Horario: Las elecciones comienzan a las 8 y cierran a las 18. Si hubiera electores esperando para votar a la hora del cierre del comicio, las autoridades de mesa deberán dejar la mesa abierta hasta que vote el último elector en la fila. Todas las listas locales En estas Elecciones Primarias son 12 en total. Sólo habrá internas en Unidad Ciudadana. CAMBIEMOS CONCEJALES: 1-Sergio Roses; 2-Romina Buzzini; 3-Carlos Cazador; 4-Marina Casaretto; 5-Diego Lis; 6-Valeria Barberis; 7-Cristian Amaya; 8-Sabrina Pérez; 9-Luis Costa; 10-Irina Houssay. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Nancy Cabrera; 2-Mario Luna; 3-Vanesa Surita UNIDAD CIUDADANA CONCEJALES: 1-Rubén Romano; 2-Romina Carrizo; 3-José Insausti; 4-Alejandra Dip; 5-Sebastián Sánchez; 6-Paola Garello; 7-Luis De la Canal; 8-Adriana Mónica Arbo; 9-Nicolás Urbieta; 10-Liliana Corio. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Beatriz Pattacini; 2-Raúl Vota; 3-Yolanda Grandi. UNIDAD CIUDADANA (VC) CONCEJALES: 1-Alejo Sarna; 2-María Dalpra; 3-Pedro Orquiguil; 4-Carla Navazzotti; 5-Carlos Rodríguez; 6-Lucía Di Fino; 7-Maximiliano Saucedo; 8-Victoria Soto; 9-Lautaro Bonora; 10-Giuliana Fernández. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Ariel Mosqueira; 2-Florencia Mena; 3-Guillermo Rodoni. UV MÁS CAMPANA CONCEJALES: 1-Axel Cantlon; 2-Rosa Funes; 3-Norberto Bonola; 4-Celeste Palavecino; 5-Alexis Twyford; 6-Alejandra Pavese; 7-José Rapuzzi; 8-María Cecilia Cinquegrani; 9-Hernán Palacios; 10-Gilda Gentili. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Pedro Ithurburu; 2-Mónica Casado; 3-Mauricio Balay. FRENTE UN PAÍS CONCEJALES: 1-Juan Ghione; 2-Adriana Barbero; 3-Hugo Longas; 4-Yésica Aciar; 5-Jorge Marchi; 6-Rita García; 7-Martín Vergara; 8-Cintia Aranda; 9-Norberto Burgueño; 10-Nilda Olivera. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Mónica Viguier; 2-Jorge González Renoth; 3-Mónica Arona. FRENTE JUSTICIALISTA CONCEJALES: 1-Raúl Galarza; 2-Marisa Chirino; 3-Pablo García; 4-Blanca Águila; 5-Juan Pablo Fernández; 6-María Florencia Mingues; 7-Gustavo Ahumada; 8-Sonia Huarte; 9-Miguel Andere; 10-Tamara Vega. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Sandra Medina; 2-Marcelo Filosi; 3-Laura Toledo. FRENTE DE IZQUIERDA CONCEJALES: 1-Guillermo Bentancourt; 2-Analía Reynoso; 3-Leandro Viana; 4-Brenda Reymundo; 5-Martín López; 6-Cintia Maldonado; 7-Alejandro Calderón; 8-Natalia Rodríguez; 9-Pablo De Lucía; 10-Gabriela Franco. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Sergio Rodoni; 2-Luna Molina; 3-Agustín Martinoli. FTE SOCIALISTA Y POPULAR CONCEJALES: 1-Martín Nobúa; 2-Lucía Carpano; 3-Pedro Espinoza; 4-Lorena Testa; 5-Walter Vega; 6-Analía Ochoa; 7-Marcelo Barboza; 8-Elsa Picado; 9-Silvio Quinteros; 10-Mariel Estévez. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Cristina Sarraillet; 2-Víctor Romero; 3-Yésica Aguirre. FRENTE VAMOS CONCEJALES: 1-Lautaro Ríos; 2-Alejandra Doello; 3-Carlos Theis; 4-Claudia Acosta; 5-Carlos Gulfo; 6-Noemí Condo; 7-Sergio Bougnet; 8-Yésica Martínez; 9-Elías Sajnin; 10-Carolina Rossini. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Carlos Aguirre; 2-Norma Trivi; 3-Franco Carrano. FRENTE CREO CONCEJALES: 1-Carlos Fornarini; 2-Sonia Bentancor; 3-Carlos Villaberde; 4-Ángela Ulisse; 5-Gabriel Badino; 6-Marisa Russi; 7-Luis Fiorentino; 8-María Castelli; 9-Carlos Rodríguez; 10-Agueda Elena Schroder. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Marta Cabrera Alderete; 2- Héctor Marino; 3-Ana Georgina Villaverde. ENCUENTRO POPULAR CONCEJALES: 1-Silvia Olivera; 2-Juan Bougnet; 3-Manuela Huck; 4-Guillermo Varela; 5-Yanina Fernández; 6-Juan Maidana; 7-Dora Medina; 8-César Bougnet; 9-Paola López; 10- Ramón Giménez. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Talarico González; 2-Nora Sandoval; 3-Marcelo Lauretti. TODOS X BUENOS AIRES CONCEJALES: 1-Cristina Velázquez; 2-Néstor Rodríguez Ramírez; 3-Agustina Benítez; 4-Darío Domínguez; 5-Paola Frare; 6-Diego Jáuregui; 7-Andrea Espinosa; 8-Daniel López; 9-Mariela Gallo; 10-Gastón Burgueño. CONSEJEROS ESCOLARES: 1-Roxana Rubiño; 2-José Villagra; 3- Amalia Díaz.











