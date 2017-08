Campana, también cuna del Rastrojero del Siglo XXI

Un pequeño "Unimog" Al ser un vehículo eléctrico, su chasis será tipo bastidor para alojar las baterías. La carrocería será una combinación de fibra de vidrio y rotomoldeado. Tendrá cuatro motores eléctricos, uno por rueda, de 34 CV, y un sistema de gestión electrónica inteligente. "Argentina está plagada de chatas obsoletas y hacen ya muy cara, compleja y peligrosa toda la logística cercana. Estudiando más en profundidad los problemas económico-sociales de nuestro país llegué a la conclusión de que lo que hacía falta era coincidente con el concepto del Rastrojero original: un vehículo sencillo, sobre todo barato de operar, muy noble, a precio razonable. No estamos desarrollando un vehículo para la ciudad: es más bien una especie de Unimog de pequeñas dimensiones", explica el emprendedor. Según su alma máter, Carlos Ptaschne, está previsto que los primeros prototipos verán la luz en nuestro Partido. Propulsado por cuatro motores eléctricos, será accesible y de bajo costo operativo, como el Rastrojero original. A principios del siglo pasado, entre 1903 y 1907, se construyó en Campana lo que sería el primer automóvil artesanal argentino. Su autor, el inmigrante español Manuel Iglesias, lo diseñó tornillo a tornillo y engranaje con muy pocas herramientas y una gran paciencia, logrando su objetivo en forma puramente artesanal, con sus propias manos. Más de 100 años después, se vuelve a proyectar en Campana un sueño similar. Estamos hablando de lo que seguramente sea el primer utilitario argentino del Siglo 21: el Rastrojero Amperion. Su alma máter es Carlos Ptaschne (47), quien se radicó en las inmediaciones de la Ruta 4 en 1997. Según explicó a La Auténtica Defensa, el vehículo que está gestando se trata de un utilitario que será propulsado por 4 motores eléctricos, un por rueda, y su comercialización está planeada para el 2025. NACIDO EN CAMPANA. Lanzado a principios de la década del ‘50, el Rastrojero original surgió como un vehículo con fines meramente laborales y se fabricó íntegramente en la Argentina con capitales estatales. Su precio era económico, al igual que el costo operativo. La primera versión era pick-up con espacio para tres personas en el habitáculo, ofrecía una capacidad de carga de 500 kilogramos y podía mantener una velocidad crucero de 80 km/h. Tuvo 2 generaciones y su producción se discontinuó en 1979. Aquel concepto de una "chata" accesible y de bajo costo operativo el que inspiraró a Ptaschne a relanzar la idea y ponerse a trabajar. "La historia del nuevo Rastrojero nace en Campana. Entre otras cuestiones, me llamaba la atención que en mi zona, las chacras de Río Luján y countries de Los Cardales, ver a decenas de prestadores de servicios (jardineros, pequeños productores agrícolas y constructores chicos, entre otros rubros), que se movilizan con autos de los años ‘90 que tiraban precarios trailers o carros caseros sin ningún tipo de seguridad. La falta de un vehículo específico que cumpla tal fin era demasiado evidente. Si bien yo tenía la posibilidad de fabricar trailers agregándole muchas ideas e innovaciones que tenía en la cabeza, no estaba satisfecho del todo… se podía hacer algo más grande: ¡revivir al viejo y querido Rastrojero!", comenta el emprendedor. INVERSIONES La empresa se está armando principalmente con capitales nacionales, compuesta por empresas chicas, medianas y grandes. La inversión realizada hasta el momento en el proyecto ronda los U$S 450mil en estudios, gastos de viajes, abogados, gestiones de marcas y horas de trabajo. Actualmente, en forma directa acompañan a Carlos 10 personas y más de 100 colaboradores externos. "Calculamos que trabajando a régimen, produciremos unos 40 vehículos al día y se emplearán directamente 300 a 400 personas, pero entre proveedores y colaboradores la cifra crece a más de 3000", detalla. Ptaschne, quien aprendió a manejar a los 8 años sobre un viejo Rastrojero en el campo, describe toda una constelación de expertos y especialistas que de una u otra manera suman al proyecto incluyendo el concepto de no pensar en términos de gas oil y diseñarlo directamente con motorización eléctrica, "que es lo que se viene". También, tiene palabras para la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Campana: "Es una excelente herramienta para localizar soluciones, proveedores y profesionales, como así también para generar vínculos con los gobiernos y su entidades crediticias". En ese sentido, adelanta que la segunda ronda de inversiones será de unos U$S 20 millones. "Estamos trabajando con la compra de los terrenos para la planta y el diseño de la línea de montaje, que tendrá lugar en Rosario. Eso está definido y hemos tenido en cuenta múltiples factores. Pero no tengo dudas que los primeros prototipos artesanales del nuevo Rastrojero, al igual que aquel primer auto que armó Iglesias, verán la luz en Campana", concluye.

Propulsado por 4 motores eléctricos, será accesible y de bajo costo operativo.





"Los primeros prototipos artesanales del nuevo Rastrojero, al igual que aquel primer auto que armó Iglesias, verán la luz en Campana", asegura Carlos Ptaschne.





La primera generación del Rastrojero nació en 1952. En su evolución, llegó a tener modelos de doble cabina. Dejó de producirse en 1979.



Campana, también cuna del Rastrojero del Siglo XXI

