Ocurrió en las primeras horas del día de hoy. El único morador de la casa no se encontraba cuando comenzó el fuego. El interior de una vivienda del barrio San Felipe fue consumido por las llamas en un incendio ocurrido esta madrugada por causas que aún se investigan. Por fortuna, el morador de la casa, un hombre de 50 años, no se encontraba en el lugar cuando se originó el siniestro, por lo que nadie resulto herido. El primero que advirtió el incendio fue un joven vecino que pasaba en moto y observó la columna de humo que comenzaba a levantarse en Ricardo Rojas entre Balcarce y Ruta 6. A los pocos minutos, arribó al sitio el móvil de zona 3 del Comando Patrulla, a quien le siguieron otros tres patrulleros y tres unidades de Bomberos Voluntarios. En los instantes iniciales, los bomberos pensaban que podría haber alguien adentro de la casa debido a que los perros de la propiedad, Miki y Negra, no se apartaban de la puerta y amagaban con ingresar. Sin embargo, posteriormente llegó el dueño y confirmó que ninguna persona estaba en el interior. Si bien el techo de la casa no llegó a derrumbarse, fueron importantes los daños ocasionados en las paredes y los parantes. El garaje fue la única parte que se salvó. Policía sospecha que el fuego pudo haberse originado para tapar un robo, aunque hasta el cierre de esta edición Científica seguía trabajando para esclarecer las causas.

SUCEDIÓ EN UNA CASA DE LA CALLE RICARDO ROJAS. SE INVESTIGAN LAS CAUSAS. #Dato incendio de vivienda en Ricardo Rojas y Ruta 6, barrio San Felipe, el propietario no se encontraba, trabajaron 3 móviles de Bomberos pic.twitter.com/W8c44vsCVi — Daniel Trila (@dantrila) 13 de agosto de 2017 #Dato VIDEO incendio de vivienda en barrio San Felipe, calle Ricardo Rojas, el dueño que llegó al rato desconoce las causas. pic.twitter.com/bIkxJW9BbD — Daniel Trila (@dantrila) 13 de agosto de 2017

Incendio destruye el interior de una vivienda en el barrio San Felipe

