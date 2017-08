Anoche, a pesar de perder 73-69 como visitante frente a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, se quedó con la serie y el pase a la final del Nivel B. Y así, también con el ansiado retorno al Nivel A para el Oficial del próximo año. El Campana Boat Club es de la A. Sí: el equipo de la ribera de nuestra ciudad logró anoche asegurarse el regreso al máximo nivel del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) luego de superar en la serie semifinal a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz y aprovechando que el otro finalista es Sportivo Escobar "B", conjunto que no puede ascender porque la institución ya cuenta con un representativo en el Nivel A. Por eso, el encuentro de anoche era una final para el Campana Boat Club. Y también una revancha de lo sucedido el año pasado, cuando cayó en la definición por el ascenso frente a Atlético Baradero en su propio gimnasio. Llegaba a este choque con 8 puntos de ventaja por su victoria 61-53 en casa durante el primer juego de la serie. Pero sabía que no se podía relajar, que Arenal se hacía fuerte como local. Y esto se notó en el primer cuarto, cuando el elenco de Ingeniero Maschwitz tomó seis puntos de ventaja (23-17) impulsado por los triples de Ezequiel Amaya, Camilo Sorrentino y Gabriel Fernández (2). Por el lado del CBC, el experimentado Martín Trovellesi cargó con la ofensiva con 9 puntos (dos triples). Pero todo cambiaría en el segundo período, cuando los dirigidos por Gustavo Godoy fueron asumiendo las riendas del juego. Primero apareció Leandro Fink con 6 puntos; luego Joaquín Cazurro aportó otros 5; y posteriormente explotó Marcelo Sosa, autor de 7 más. Y hacia el final de esa primera parte, también se iba a hacer presente en el tanteador Santiago Fernández, el juvenil que se incorporó desde Ciudad de Campana y que anoche le dio una mano enorme al Boat Club para conseguir el ascenso (terminó con 12 puntos). Así, el equipo de nuestra ciudad se fue al descanso largo con tres de ventaja (43-40), que se estiraban a 11 gracias al triunfo como local. Y con esa tranquilidad, tratando de mantenerse firme en defensa y aprovechando aciertos triples de Damián Lombardi y Marcelo Sosa, el CBC continuó manejando los tiempos del encuentro para llegar 59-55 arriba al último cuarto. Y el control de las acciones le permitió una ráfaga de seis puntos en el inicio del cuarto período y alcanzar una máxima de 10 de diferencia. Parecía liquidado. Pero, como dice el tango, primero hay que saber sufrir. Y el Boat Club sufrió más de la cuenta. Porque Deportivo Arenal echó el resto y aprovechó que el equipo de nuestra ciudad abusó del juego de control, buscando al reloj como su mejor aliado. Entonces, se secó su ofensiva y los de Maschwitz no sólo recortaron la diferencia sino que hasta pasaron al frente en el marcador. Así, en los segundos finales, con Deportivo Arenal ganando 70-68, Trovellesi dispuso de dos tiros libres. Y como el sistema de definición de playoffs elegido por la ABZC fue a dos partidos, contando la diferencia en casos de victorias repartidas, el experimentado base hizo la lógica: encestó un lanzamiento y falló el otro para evitar el suplementario. Por eso, mientras el reloj recorría sus últimas segundos, la corrida y el posterior triple de Emiliano Polese sólo sirvió para decorar el resultado. Pero de ninguna manera para apagar el festejo que desató el Campana Boat Club. Sí, a pesar de la derrota, el festejo fue todo del CBC. De un grupo de jugadores, liderado por la experiencia de Leandro Fink y Dante Pérez, que se solidificó en los últimos años en busca de este objetivo: el ascenso. Y que para esta oportunidad contó con el plus de tener de su lado a Martín Trovellesi, ese base que dejó el club 21 años atrás para iniciar una carrera profesional que lo llevó a jugar en Liga B, TNA y Liga Nacional, y que para el cierre de su trayectoria eligió volver a la institución que lo formó. Para devolverla al sitio del cual nunca debió haberse ido. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEPORTIVO ARENAL (73): Camilo Sorrentino (8), Ezequiel Amaya (17), Gabriel Fernández (14), Horacio Ruiz (2) y Máximo Mignone (1) (FI) Emilio Polese (17), Alejo Weckl (7), Augusto Gazzano (7), Alejandro Truppe (0) y Cristian Navarro (0). DT: Gustavo Ingiullo. CAMPANA BOAT CLUB (69): Martín Trovellesi (10), Damián Lombardi (5), Tomás Irisarri (3), Leandro Fink (10) y Dante Pérez (4) (FI) Santiago Fernández (12), Joaquín Cazurro (6), Mariano Rubin (3) y Marcelo Sosa (16). DT: Gustavo Godoy. PARCIALES: 23-17 / 17-26 (40-43) / 15-16 (55-59) / 18-10 (73-69). JUECES: Mariano Imosi, Joaquín Albertinsky y Ezequiel De la Peña. GIMNASIO: Deportivo Arenal. DETALLE: Partido revancha: En la ida: Boat Club 61 - Arenal 53.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES DEL CAMPANA BOAT CLUB, ANOCHE EN INGENIERO MASCHWITZ.





LA ALEGRÍA DEL PIVOT DANTE PÉREZ Y EL ALERO LEANDRO FINK, DOS DE LOS "HISTÓRICOS" DE ESTE EQUIPO DEL CAMPANA BOAT CLUB. Final! CBC ganó la serie!

Oficial Primera #ABZC

Playoff Semi Revancha

@csdarenal (73)

CBC (69)

1Q: 23-17

2Q: 17:26

3Q: 15-16

4Q: 18-10 pic.twitter.com/S5CY5DhdmR — Campana Boat Club (@campanaboatclub) 13 de agosto de 2017 #Ahora

Oficial Primera #ABZC

Playoff Semi Revancha

@csdArenal vs CBC

1Q: 23-17

2Q: 17-26

3Q: 15-16@ZarateBasquet @LADdigital @5inicial pic.twitter.com/LvQhZrEReR — Campana Boat Club (@campanaboatclub) 13 de agosto de 2017 #Basquet #ABZC #Campana #Maswtichz

Ascendió Boat Club!https://t.co/ypqw2ky90L

@El_Puma07 pic.twitter.com/ql9j6TiLOQ — Zárate Básquet (@ZarateBasquet) 13 de agosto de 2017

Básquet:

Boat Club se quedó con el ascenso en el Torneo de la ABZC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: