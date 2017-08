La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ago/2017 Fuerte choque frontal entre dos autos en Colectora Norte







Ocurrió a la altura de la calle Necochea entre un Renault Sandero y un Ford Focus. No se registraron heridos de gravedad. Un violento choque frontal se produjo ayer por la tarde entre dos autos que circulaban en sentidos opuestos por la Colectora Norte, a la altura de la calle Nechochea. Afortunadamente, a pesar del fuerte impacto, no se registraron heridos de gravedad. Los vehículos involucrados fueron un Renault Sandero Stepway que circulaba en dirección a la Avenida 6 de Julio y un Ford Focus que lo hacía en sentido hacia el Arco de Campana. Según trascendió, este segundo automóvil habría perdido el control, provocando la colisión entre ambos. Los sistemas de seguridad de ambos vehículo funcionaron correctamente y, entonces, sus ocupantes no sufrieron lesiones de consideración, por lo que el móvil de Bomberos Voluntarios que se hizo presente en el lugar no trasladó a ninguna persona al Hospital San José. Por la posición en la que quedaron los autos, efectivos policiales debieron interrumpir el tránsito en la Colectora Norte a la espera del remolque.

EL ACCIDENTE INVOLUCRÓ A UN FORD FOCUS Y UN RENAULT SANDERO. NO HUBO HERIDOS DE GRAVEDAD.





EL RENAULT SANDERO.





LOS DOS AUTOMÓVILES QUEDARON MONTADOS SOBRE LOS TERRENOS LINDEROS A LA COLECTORA NORTE Y CON IMPORTANTES DAÑOS EN SU PARTE FRONTAL.

#Dato Choque frontal de un Stepway y un Focus en contracurva de Colectora Norte y Necochea, sin heridos. CP zona 4, Bomberos en preventiva pic.twitter.com/fAyhO2HPXp — Daniel Trila (@dantrila) 12 de agosto de 2017

