Culminó con éxito una nueva recolección para la ”Cruzada por la Sonrisa de un Niño”

Cientos de juguetes, peluches y golosinas se reunieron para ayudar a chicos de más de 18 barrios de nuestra ciudad. Por segundo año consecutivo, Tamara Tasistro se pone al hombro la idea creada por su padre. "La sangre tira, lo haces porque te nace, y porque los chicos lo necesitan", aseguró. Hace 37 años que el recordado "Caly" Tasistro impulsó un proyecto solidario denominado "Cruzada por la sonrisa de un niño". Y no es casualidad que su familia haya continuado con su legado. En diálogo con La Auténtica Defensa, Tamara Tasistro recordó que cuando su papá "tomó la decisión de hacer esto tenía una promesa con su propio padre muy personal". "Pasé muchos días del niño sin tener festejo; lo hice arriba de una camioneta. Aprendí que no había otra cosa mejor que entregar un pedacito de mi vida para dársela a otro", aseguró. Este miércoles y jueves en la Plaza Eduardo Costa, frente al Palacio Municipal y con el apoyo del Municipio, se armó una carpa donde gran cantidad de vecinos concurrieron para colaborar. Desde osos de peluches, pelotas, juguetes hasta golosinas de todo tipo se llegó a recolectar. Tamara acampó por 48 horas: agradeció el acompañamiento "fundamental" de su familia y amigos. La hija de "Caly" armó la carpa con música y carteles que la adornaban con el Hastag #Yodonounasonrisa. Realizó transmisiones en vivo por Facebook de lo que estaba sucediendo, junto amigas como Nadia Ramírez y Rocío Zaracho, y enfatizó que "mucha gente se acercó sin saber quién era". "La Cruzada por la Sonrisa de un niño te deja nuevas experiencias, nunca es una igual a la otra; creo que eso es lo novedoso. No se hace diferencia social, si bien se prioriza a los chicos con carencia. El recorrido hace tanto en el centro y en los barrios. La del año pasado fue más homenaje, pero el recorrido y la esencia estarán siempre al 100%", contó emocionada la joven, quien siempre tiene presente la figura de su padre y lo define como "un ser inolvidable". Tanto el domingo 20 como el domingo 27 de este mes se realizará el recorrido calle por calle entregando las donaciones recibidas, por casi 20 barrios. Aparte del Sapo Pepe estarán varios personajes nuevos. Haciendo un balance de la actividad, Tamara reconoció que antes llegaban en exceso las donaciones pero que hoy cuesta más. "La sangre tira, lo hacés porque te nace y porque los chicos lo necesitan. Siempre te deja una experiencia única e inolvidable, latiendo para que el próximo año lo vuelvas a hacer. Es más lo que se tiene que recorrer para encontrar la donación, que lo que llega. Me encantaría que muchos entiendan: renunciar a algo que es importante para uno pero dárselos a otros es toda la esencia que tiene la cruzada", expresó.

LA ENTREGA DE JUGUETES Y GOLOSINAS SE HARÁ LOS PRÓXIMOS DOS DOMINGOS.





EL INTENDENTE ABELLA SE ACERCÓ A ACOMPAÑAR Y APOYAR EL ACAMPE REALIZADO POR TAMARA PARA REUNIR DONACIONES



Culminó con éxito una nueva recolección para la ”Cruzada por la Sonrisa de un Niño”

