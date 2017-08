El miércoles se realizará una jornada de capacitación sobre Diabetes y el programa PRODIABA

Será desde las 8.30 en el Campana Boat Club. Estará dirigida a quienes trabajan con este programa nacional y a personal de la salud dedicado al tratamiento de la Diabetes, según informaron desde la Secretaría de Salud. Una jornada de capacitación de Diabetes y PRODIABA se desarrollará este miércoles en las instalaciones del Campana Boat Club. La Secretaría de Salud del Municipio convoca a participar de esta actividad organizada por la Región Sanitaria V, que arrancará a las 8.30. La jornada se dividirá en dos instancias. La primera parte estará dirigida a personal que trabaje con el programa nacional PRODIABA. Es decir, el programa Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético destinado a la población que padece esta enfermedad crónica y que no cuenta con cobertura de obra social. Así, se convocan a médicos, enfermeros, administrativos, farmacéuticos y trabajadores sociales, entre otros, que tengan relación tanto con la parte administrativa como con el trato a los pacientes. Allí se abordará el funcionamiento del programa PRODIABA durante el 2017, el manejo administrativo, el alcance de su cobertura, entre otros aspectos. Luego, en la segunda parte, se llevará a cabo la capacitación en Diabetes que estará a cargo de la Dra. Florencia Aranguren, del Hospital de Clínicas. La profesional dirigirá su ponencia a médicas y enfermeras refiriéndose a la diabetes (clínica, tratamiento, diagnóstico, hipoglucemiantes orales, insulinización inicial, etc). Los interesados no deberán realizar inscripción previa. Podrán participar presentándose en el CBC en el horario previsto ya que la acreditación se realizará en el momento, informaron desde la Secretaría de Salud.

