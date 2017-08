La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ago/2017 Villa Dálmine:

Sarmiento (J), Aldosivi (MdP), Atlético Rafaela y Quilmes no sólo comenzaron con antelación sus pretemporadas, sino que además incorporaron jugadores de jerarquía. Otros clubes como San Martín (T) y Agropecuario también invirtieron fuerte. "De a poco, el Nacional B va a volver a ser ese campeonato de mucha jerarquía de años atrás". Con esas palabras, en el cierre de la pasada temporada, el DT de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, adelantaba de alguna manera lo que ya se está empezando a notar en la divisional. Es que como la Primera División debe "depurarse" para ir dejando atrás su torneo de 30 equipos, muchos de esos clubes irán "bajando" y lo harán con la fortaleza que les brinda, justamente, varios años en la máxima categoría del fútbol argentino. Una muestra de ellos ya han dado Sarmiento de Junín, Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Rafaela y Quilmes, quienes descendieron recientemente de la Primera División y no sólo contaron con mucho mayor tiempo para descansar e iniciar la preparación para el próximo campeonato del Nacional B, sino que además dejaron rápidamente en claro que también contaban con una billetera amplia para concretar incorporaciones. Y como la vara fue elevada desde el inicio mismo del receso, otros equipos no se quedaron atrás y también apostaron fuerte, como los casos del ascendido Agropecuario de Carlos Casares y San Martín de Tucumán. Estas instituciones han generado un contraste notable con otras que carecen de poderío económico, como es el caso de Villa Dálmine o Juventud Unida de Gualeguaychú, y también con aquellas que arrastran dificultades institucionales como All Boys. Y aunque todavía falta bastante movimiento hasta el inicio de la temporada, ya se van perfilando como principales candidatos desde los nombres propios, porque incluso los mismos jugadores de mayor cartel están a la espera de ofertas de esa magnitud y postergan respuestas a los clubes de menores recursos. ALDOSIVI. El Tiburón de Mar del Plata fue uno de los equipos que más ruido hizo en este mercado del Nacional B. Su incorporación de mayor renombre fue la del volante central Leandro Somoza, ex Vélez y Boca Juniors, entre otros clubes. Pero Aldosivi también sumó a los delanteros Fernando Telechea (ex Patronato) y Nicolás Franco (River Plate), a los volantes Diego Villar (Unión), Emiliano Ellacopulos (Tigre), Federico Domínguez (Crucero del Norte), Iván Pérez (Feamunde de Portugal), a los defensores Lucas Kupstzky (Talleres) y Ezequiel Parnisari (Olimpo); y al arquero Sebastián Moyano (Godoy Cruz). Y en las últimas horas se anotó otros dos mediocampistas de jerarquía para la divisional: Esteban Orfano y Arnaldo "Pitu" González. Pero el DT Walter Perazzo todavía no está satisfecho y sigue a la búsqueda de otro centrodelantero y también de un zaguero central. QUILMES. El Cervecero debió rearmarse prácticamente por completo y así incorporó muchos nombres nuevos. Se aseguró el regreso de un ídolo como Miguel Caneo, surgido de Boca Juniors, con pasos anteriores por Quilmes y con última experiencia en Boyacá Chico de Colombia. Y también sumó a otro experimentado hombre de la casa como el arquero Emanuel Trípodi, quien en la pasada temporada jugó en Argentinos y Chacarita, los dos equipos que ascendieron a Primera División. Otros nombres que llegaron al elenco del Sur son: Brian Lluy (ex Racing y Asteras Tripolis de Grecia), Matías Mansilla (Rosario Central) Nicolás Castro (Crucero del Norte), Román Strada (Guillermo Brown), Tobías Albarracín (Guillermo Brown), Matías Nouet (ex Villa Dálmine y Defensores de Villa Ramallo), Augusto Max (Juventud Unida de Gualeguachú) y Felipe Cadenazzi (Atlético Paraná) SARMIENTO. Con "Tete" Quiroz como entrenador, los de Junín sumaron como principales refuerzos al delantero Joaquín Boghossian (de último paso por Arsenal de Sarandí) y a los volantes Guillermo Farré e Iván Etevenaux (ambos de Belgrano de Córdoba). Pero la lista de incorporaciones no termina ahí. El arquero Fernando Pellegrino y el mediocampista Gonzalo Bazán también llegaron desde Arsenal; Ignacio Cacheiro y Lucas Landa desde Guillermo Brown; Matías Sarulyte, de Quilmes; y Yamil Garnier, de Colón, entre otros. ATLÉTICO RAFAELA. Tras la salida del DT Juan Manuel Llop (pasó a Newells), llegó Lucas Bovaglio como entrenador a La Crema y con él también refuerzos de jerarquía: Gonzalo Klusener, desde Talleres de Córdoba; Jorge Velázquez, desde Belgrano; Franco Lazzaroni, desde San Martín de San Martín de San Juan; Nicolás Dematei desde Guillermo Brown; y Maximiliano Casa, desde Chacarita. AGROPECUARIO. El 23 de agosto de 2011 se creó Agropecuario Argentino, club de fútbol con sede en Carlos Casares y cuyo fundador es un hombre del campo argentino: Bernardo Grobocopatel, primo de Gustavo Grobocopatel, conocido en el ambiente como "el rey de la soja". Con ese apoyo, la institución llegó en apenas seis años al Nacional B. Y con ese mismo apoyo ya está haciendo ruido en la divisional. Incorporó jugadores de mucha trayectoria como los mediocampistas Cristian Llama (volante por izquierda con pasado en Fiorentina de Italia y Cruz Azul de México, entre otros), Andrés Alderete (proveniente de Ferro, pero con experiencia en Independiente y Rosario Central) y Hernán Villalba (quien llega de Olimpia de Paraguay y cuenta con larga trayectoria en Newell´s). Y también sumó hombres de experiencia en el Nacional B como Exequiel Narese y Martín Prost (Juventud Unida de Gualeguaychú), y Fernando Piñero y Agustín García Basso (Santamarina de Tandil). SAN MARTÍN (T). El Santo tucumano fue otro que apostó fuerte para este certamen, acordando con tres jugadores de larga trayectoria en Primera División: el delantero Claudio Bieler (jugó en Colón, Racing, Newells y Belgrano, aunque su mejor momento lo tuvo en Liga Universitaria de Quito) y los volantes Sebastián Prediger (ex Colón, Boca, Newell´s y el Porto de Portugal, entre otros) y Walter Busse (ex Independiente y Huracán, entre otros). Además, el elenco dirigido por Diego Cagna también sumó a Franco Costa, de gran semestre en Flandria.

LEANDRO SOMOZA, EX VÉLEZ Y BOCA JRS, ENTRE OTROS, ARREGLÓ EN ALDOSIVI. RENOVÓ EL SÍMBOLO: HORACIO FALCÓN Ayer, la Comisión Directiva de Villa Dálmine llegó a un acuerdo con Horacio Manuel Falcón para su continuidad en el club y, de esta manera, el Otto será parte del plantel que afrontará el próximo campeonato del Nacional B. A sus 37 años, el histórico volante central estará disputando su 15ª temporada con el Violeta, donde suma 418 partidos jugadores y 8 goles convertidos. Nacido el 20 de mayo de 1980, Falcón llegó a Villa Dálmine en 2003, procedente de Puerto Nuevo. Debutó en septiembre de ese año en el equipo que por entonces dirigía Walter Cataldo. Y desde entonces, con excepción de la temporada 2005/06 (cuando jugó en Acassuso), siempre vistió la camiseta Violeta, siendo uno de los dos jugadores (el otro es Renso Pérez) que estuvo presente en los dos últimos ascensos del club: a Primera B Metropolitana en 2012 y al Nacional B en 2014.

