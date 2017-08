La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ago/2017 Escuela Normal; Caminando hacia los 100:

Los días en el gimnasio

Por ex docentes y ex alumnos de la ENEC







Días atrás pudo verse en estas páginas el gran trabajo que hizo la Municipalidad de Campana en el gimnasio de la Escuela Normal, como parte de las obras de mantenimiento y restauración vinculadas al centenario de la institución. Las fotos hablaban por sí solas: el hermoso piso de parquet con más de 60 años de intenso uso, hoy cobró nueva vida y parece un vidrio. Ver esas imágenes fue casi un inmediato viaje al pasado, a aquellos días en los años ´80 en los que ese recinto era prácticamente nuestra casa. Y no exagero para nada, porque durante gran parte del transcurso de la escuela secundaria y gracias al querido profesor Julio "Tito" Bonesi, hubo un grupo de adolescentes que nos apasionamos con el Handball y asistíamos no sólo a las 2horas semanales obligatorias que nos tocaba por la materia Gimnasia, sino que concurríamos de 8 a 12 de la mañana, juntándonos con los turnos de los cursos que nos precedían o seguían. Pero, además, le sumábamos a eso 2 días de entrenamiento para el seleccionado que representaba a la escuela, y otros 2 días de clases extraprogramáticas, cuando arrancó el afamado Proyecto 13, después de clases, a partir de las 18:30. Así, los que cursábamos el turno tarde muchas veces llegábamos a nuestras casas pasadas las 21:00. Exhaustos, pero felices. Hoy, con el paso del tiempo, puedo entender que ese gimnasio fue para nosotros un lugar de contención y que, además, nos forjó un profundo sentido de pertenencia con la querida Escuela Normal a la que muchos de nosotros nos tocó representar en campeonatos provinciales. El deporte, en este caso el Handball, nos enseñó mucho más de lo que en ese momento nos dábamos cuenta: aprendimos disciplina, de una manera natural, regida por el liderazgo de un profesor con enorme vocación como "Tito" Bonesi quien si bien era (y es) un amigo al que podíamos "tutear"; también sabía ponernos la distancia justa para que ninguno de nosotros nos tomáramos más atribuciones que las que corresponden en la relación alumno - profesor. En ese gimnasio, también, aprendimos a cumplir las reglas, no sólo del juego en cuestión, sino de convivencia y respeto por el otro. Aprendimos a prepararnos para un objetivo (entrenamiento), a compartir espacios con compañeros de otros cursos (algunos menores y otros mayores) sin que hubiera diferencias de ningún tipo. Aprendimos a ganar y también a perder. Aprendimos... realmente aprendimos mucho. Pasaron más de 30 años y todavía me parece escuchar los pelotazos resonando contra la madera que protege las paredes del gimnasio o el silbatazo corto de "Tito" que paraba el juego y su voz dando una indicación... a veces un reproche al límite de la cargada para hacernos pensar. Cada uno de nosotros, integrantes de aquel grupo de "Fanáticos del Handball", recordará y habrá protagonizado decenas de anécdotas en su tránsito por la Escuela Normal. Pero estoy seguro que los mejores momentos fueron los vividos sobre el piso del emblemático gimnasio.







