P U B L I C







Tomás Buzzi

Estamos en veda, por lo tanto no me es fácil escribir una columna que intenta con más defectos que virtudes dirimir cuestiones de índole político. Sí puedo decirte que para mi hoy es un día festivo, porque podremos escuchar la voz del pueblo, sin intermediarios. Votar, para los que nacimos en democracia es una práctica común (es más, hasta da un poco de fiaca ir hasta la escuela a emitir nuestro voto). Pero hay que recordar que no siempre fue así. Las urnas estuvieron "bien guardadas" demasiadas veces y a un costo altísimo. Otro dato que no es menor es que por primera vez habrá tantas mujeres conformando listas, cuando hace 70 años las mujeres ni siquiera votaban. Con este hecho histórico, la Argentina fue uno de los primeros países del mundo en lograr equiparar las decisiones de las mujeres con los hombres. Permitíme un paréntesis y dar mi opinión personal y subjetiva: no tengo dudas de que la piedra filosofal de lo que hoy es la proclama #NIUNAMENOS, es Evita. Pero ese análisis lo dejo para otro momento. Acá lo importante es que no desprecies y valores la oportunidad (más bien ejercer el derecho) que tenés de elegir. Las elecciones no resuelven los problemas por sí mismas, pero son el primer paso hacia la solución. Es prácticamente el único día en el que, realmente, todos somos iguales y valemos exactamente lo mismo: un voto. "No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos", dijo Martin Luther King. Doy por hecho que, en definitiva, todos queremos "la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad". Tu voto es valioso. Hoy elegís quienes juegan en las próximas elecciones legislativas de octubre. Honrá éste día. Éxitos.

Hoy todos somos iguales, de verdad

Por Tomás Buzzi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: