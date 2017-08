José Abel Perdomo

Una vez más el Banco Mundial (BM) impulsa cambios regresivos en la educación universitaria en nuestro país. "Momento decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe" es el título de un reciente informe que la economista María Marta Ferreyra, funcionaria del Banco Mundial, está presentando en países de la región y donde se cuestionan algunos pilares básicos de nuestra universidad pública, tales como su autonomía, su gratuidad y el ingreso irrestricto. Estas ideas que ya el Banco Mundial impulsó sin éxito en los 90´, reitera su vieja idea de que la educación pública es un gasto y no una inversión. Ahora aumenta la apuesta y no se conforma con tratar de eliminar su gratuidad y el ingreso irrestricto, sino que avanza para que también se termine con la autonomía universitaria. Esta mirada exclusivamente economicista sobre la educación universitaria representa un retroceso democrático enorme al aumentar la diferencia de oportunidades en detrimento de los sectores de menores ingresos al vedar a muchísimos jóvenes la posibilidad de obtener un título universitario. Es notable como los mismos sectores más concentrados de la economía y sus representantes tienen la misma mirada estigmatizadora de los más humildes sin un estudio serio que lo avale. Dice el informe, "la gratuidad universal suele atraer a muchos estudiantes cuya probabilidad de abandonar los estudios es alta". Un ejemplo de manual de lo que es una posverdad. Otro argumento, que si bien no figura en el informe, es el que sostienen los economistas liberales más cerriles es que al haber universidades gratuitas impiden a las privadas cobrar los aranceles que les permitan niveles de excelencia en una suerte de competencia desleal. Es asombroso también leer la razón en que se basa para terminar con la autonomía, "la fuerte tradición de autonomía universitaria respecto al hacedor de política y el gobierno en general hace difícil que las universidades rindan cuentas del financiamiento que reciben." Como no podía faltar el Banco Mundial hace referencia a los salarios universitarios al señalar "el elevado porcentaje del gasto destinado a salarios". Esta visión niega que la educación superior sea un derecho para considerarla un negocio más y por lo tanto quienes no tienen la plata suficiente son nopersonas que no merecen iguales posibilidades. Este informe que se espera que se presente en la inauguración de la Feria Internacional de la Educación Superior a llevarse a cabo en 2018 en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), ya ha generado, como no podía esperarse otra cosa, el rechazo y una gran preocupación en la comunidad universitaria Es pertinente señalar que la Universidad de Buenos Aires es considerada la mejor de Iberoamérica por tercer año consecutivo por el ranking universitario que elabora la consultora QS. PD: Resulta imprescindible la aparición con vida de Santiago Maldonado y castigo a los culpables de su desaparición.

