La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ago/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Elecciones”

Por Luís Rodas









Estamos en día de elecciones, el ciudadano Cristiano, se encuentra delante de otra oportunidad que ocurre una vez cada dos años. Debemos dar gracias a Dios por las libertades que son parte de la democracia republicana en nuestro país, entre ellas, la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y de culto. Los gobiernos y gobernantes han sido puestos por Dios para mantener el orden público, velar por los derechos de sus ciudadanos, y promover el bien común. (Rom. 13:1) En las elecciones se trata de la oportunidad de juzgar según nuestro criterio la política pública, elegir a nuestras autoridades y hacerlo de tal manera que mejore el bienestar y la calidad de vida de todos. Elegir líderes políticos que representen los valores cristianos, que den a conocer públicamente su compromiso civil y sus principios morales, su opinión respecto de distintos temas que nos preocupan, como a la sociedad toda, por ej.; Seguridad, combate a las drogas, respeto al Código Penal y Moral, y de La Familia, lucha contra la delincuencia, promoción de la cultura del trabajo, facilitar la inversión y producción para que haya mas trabajo para todos, mejor educación, salud, orden, etc., etc. La historia revela que la participación del pueblo cristiano en la política y la sociedad, ha tenido grandes aportes, a las libertades civiles, abolición de la esclavitud, derechos de la mujer, valor de la vida humana, mejoras en educación, salud y medicina, compasión de los pobres, y sistemas de gobiernos y justicia, entre los cuales surgió la democracia republicana, y todo esto sirvió de base para el progreso actual. No solo es elegir un representante, también se tienen que fortalecer nuestras instituciones, para el necesario control republicano. Como cristianos debemos además orar por el país y las autoridades que están en eminencia (1 Tim. 2:2). La Biblia deja claro que a Dios le interesa la paz, la integridad de la vida humana, la justicia para todos, y la igualdad de derechos y de libertad para todos, la promoción del matrimonio y de la familia, etc, etc. Jesús dijo; que debemos dar al César lo que es del César, y dar a Dios lo que es de Dios (Mt 22:21). Es decir, nosotros debemos cumplir con los deberes como ciudadanos de nuestro país, y vivir una vida agradable a Dios. Pero nosotros ¡Ya hemos hecho una elección! para vivir mejor, hemos elegido a Jesucristo como Salvador y guía de nuestra vida, y a partir de esa elección, Cristo ha transformado nuestras vidas para bien nuestro y de los que nos rodean, y hemos sido llamados a ser ejemplo, como cristianos, luz para el mundo y sal de la tierra (Mt. 5:13-16). Jesús es el Señor de nuestras vidas, nos dio un mandamiento, de amarnos los unos a los otros. (Jn. 13:34-35). Por eso deseamos lo mejor para nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad, y cada uno de nuestros conciudadanos, que Dios bendiga a todas las autoridades en las decisiones que tengan que tomar, y que todos sepamos elegir y colaborar como ciudadanos para que esto así ocurra y que la convivencia y el respeto entre todos sea una realidad. Sin duda que profundizar nuestra Fe, conocer más de La Palabra de Dios, conocer más de Jesús, y buscar la dirección de Dios, nos ayudará a lograr estos objetivos. Una persona que busca en Dios la dirección de su vida y en las decisiones a tomar, no le puede ir sino "Mejor". En cambio si ignoramos la voluntad de Dios y hacemos al revés de lo que dice Dios en La Biblia, a nosotros los cristianos no nos cabe ninguna duda que no nos puede ir sino "Peor". No será que como sociedad (supuestamente de mayoría cristiana) perdimos el rumbo?, hemos perdido la senda, y nos hemos extraviado del camino, decimos creer en Dios pero no nos interesa saber lo que nos dice en Su Palabra, La Biblia, ni estar en comunión cercana con él y tener un trato habitual, normal, de cualquier hijo con su padre. Si Dios es nuestro Padre celestial, ¿lo es para tí? deberíamos escuchar su consejo, porque ¿Que Padre no desea lo mejor para sus hijos? Mt.7:11 (Jeremías 6: 16) Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Leer La Biblia es el mejor remedio para el alma, para la vida personal y familiar, y también para la vida en sociedad, porque al aplicar sus preceptos todo mejora. Busque una Iglesia donde se predique a Cristo y La Biblia, "La Palabra de Dios" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios le bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489.15.651237/ 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



