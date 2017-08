La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 13/ago/2017 La Voz del águila:

Aparición de la Virgen en Porto Sant`Elpidio, Italia, 1989 (2da. Parte)

Continuación del pasado domingo











En el cosmos, explica la Virgen, existe una cantidad inconmensurable de civilizaciones que han recibido la visita de Cristo antes que nosotros y que han aceptado la redención. Por lo tanto hay civilizaciones que han puesto en práctica las enseñanzas del Evangelio y que han podido de esta manera alcanzar una evolución espiritual y científica inimaginable para nosotros. La Virgen dice a Giorgio que también esta revelación está contenida en el 3º secreto de Fátima. Le dice que el mensaje que Lucía ha escrito por su propia mano contiene 25 líneas entre las cuales se lee que: "en la segunda mitad del siglo XX seres cósmicos llegarán a la tierra procedentes de lejanos horizontes del Universo en el nombre de Dios". Estos discursos ligados a la vida en el cosmos no son una novedad para Giorgio, que desde la edad de trece años había sido educado con conceptos universales por un hombre que ha sido su padre espiritual: el contactado Eugenio Siragusa. Giorgio Bongiovanni explica la Revelación de la realidad Extraterrestre en la versión diplomática: "En el Tercer Mensaje de Fátima, conocido como "Secreto", -la Virgen habla de ciencia también, de un gran descubrimiento, revolucionario, extraordinario, que se liga a la religión...es decir, la ciencia se liga a la religión, a la espiritualidad y este descubrimiento, esta revelación será "el contacto entre los hombres y los extraterrestres, es decir, civilizaciones de otros mundos...Por lo tanto el hombre conocerá una nueva tecnología, una nueva ciencia y conocerá a hermanos, hombres como nosotros o distintos de nosotros, más evolucionados que nosotros seguramente, que han conocido antes que nosotros a Dios y a Jesús Cristo...esta es una gran revelación, digamos "la revelación" del Secreto de Fátima. Por esto, también por esto, mi historia inicia en Fátima. -La parte que se refiere a la "vida extraterrestre" está en una frase donde la Virgen dice a los pastorcillos: ... "y los hombres encontrarán seres cósmicos, seres que vienen desde otros mundos" es una frase bien precisa y que yo conozco porque yo también he recibido este anuncio en los mensajes de la Virgen"... La revelación de la Virgen a Giorgio aclara definitivamente quienes son aquellos que, siempre en Fátima en 1917, fueron los artífices del "Milagro del Sol" y de muchos otros prodigios que han hecho de marco prácticamente a todas las manifestaciones divinas en la historia de la humanidad. La única explicación verdadera y completa que coloca al fenómeno OVNI y a la visita extraterrestre en el contexto de signos escatológicos que anuncian, anticipan y que acompañarán la segunda venida de Jesús-Cristo a la Tierra. Los Ángeles de ayer, los Extraterrestres de hoy, es decir las legiones de Cristo que son parte integrante de Su Potencia y de Su Gloria. Para terminar la tercera y última parte de la misión consiste en señalar el rostro del Anticristo, entendido no como un ser que encarna en sí mismo el mal, sino como ese conjunto de fuerzas negativas que dominan el mundo entero. En este panorama las asociaciones criminales organizadas, sobretodo la Cosa Nostra siciliana, juegan un rol primordial. La última fase de la misión incluye también el anuncio del juicio final y de la inminente segunda venida de Cristo. Otra cosa que la Santísima Madre le ha dicho a Giorgio Bongiovanni es que él es la última esperanza para la humanidad. Después de casi 30 años el estigmatizado de Fátima ya ha casi terminado su misión. Las primeras dos partes se han cumplido. Falta solo la última, que es también la más peligrosa y, aparte de raras excepciones, hasta ahora la humanidad no ha prestado atención al tremendo contenido de los mensajes de la Santa Virgen. Todavía queda un poco de tiempo antes de que el Juez Divino desgarre las puertas de los cielos y cumpla su milenaria promesa. A ese punto también la última esperanza llegará a su término y cada uno recogerá en base a su propia siembra. Para más información escribinos al mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar o por Facebook: LaVoz del Aguila

