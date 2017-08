El legado alimentario de tu familia

P U B L I C







Fernando Valdivia

¿Cuál fue la principal actividad económica de tus ancestros? ¿Vivían de lo que producían? ¿Qué alimento ha sido la fuente principal de su alimentación? ¿Qué alimento se excluyó de la dieta y por qué? ¿Qué consumían usualmente en las festividades? ¿Cuál es la "receta de la abuela"? ¿Por qué algunos descendientes la realizan y otros no? ¿Algún integrante de la familia participó de alguna guerra? ¿Pasaron hambrunas? ¿Quién cocinaba? ¿Qué métodos de conservación utilizaban? ¿Qué alimento se consideraba "infaltable" en la alacena? ¿Cuál era la fuente principal de hidratos de carbono? ¿Y de proteínas? ¿Qué utensilios de cocina se destacaban? ¿Alguien padeció alguna enfermedad alimentaria grave? ¿Cuándo dispusieron de la primera heladera? ¿Se usa el microondas? ¿Qué se almacena en el freezer? ¿Cuántas veces se cocinaba por día? ¿Tenían huerto? ¿Y árboles frutales? ¿Criaban gallinas para carne o huevos? ¿Cuál era el tiempo promedio de preparación de una comida? ¿En qué tipo de lugares realizaban las compras? ¿Amasaban? ¿Cuántas frutas consumían? ¿Qué tipo de carne o cortes de carne eran los más utilizados? ¿Alguien realizaba dieta? ¿Qué tipo de energía utilizaban para cocinar? ¿Había un menú estructurado por semana o mes? ¿Con qué horizonte temporal se planificaban las compras y las comidas? ¿Alguien comía alguna comida distinta de la del resto de los integrantes de la familia? ¿Por qué? ¿Quién ponía o juntaba la mesa? ¿Quién lavaba los platos y el resto de la vajilla? ¿Cuáles eran los olores preponderantes en la cocina? ¿Usaban condimentos y plantas aromáticas? ¿Qué se hacía con la comida que sobraba? ¿Cuáles eran los principales sonidos dentro de la cocina? ¿De metales, maderas, vidrios? ¿Quién realizaba las compras? ¿Qué medios de pago utilizaban? ¿Se pelaban las frutas? ¿Y las hortalizas? ¿Cuántas cacerolas, ollas o sartenes tenían? ¿Cuál era la distribución de cada integrante de la familia en torno de la mesa? ¿Comían todos a la misma hora? ¿Se comía postre? ¿Cuáles eran las comidas principales? ¿Cuáles de ellas eran compartidas por todos los integrantes de la familia? ¿Se hacían viandas para llevar al trabajo? ¿Qué se hacía mientras se comía? ¿Hablaban? ¿Acerca de qué temas? ¿Imaginabas que podían surgir tantas preguntas relacionadas con los alimentos y la alimentación familiar? Las respuestas a estas (y tantas otras preguntas que se omitieron a los fines de que la lista no sea interminable) son la llave para conocer los modos de organización de la alimentación a nivel familiar, como el aprovisionamiento, el almacenamiento, la preparación de comidas y la experiencia general. En las respuestas a esas preguntas están muchas de las claves de por qué comes lo que comes y por qué sos quién sos en torno de la comida. La influencia de los antepasados en las decisiones alimentarias es determinante y se realiza a través de muchas vías. Por eso, el modo en que se configuraron ciertos hechos históricos es determinante de muchas de nuestras decisiones alimentarias que realizamos, incluso, sin tener en claro las motivaciones que nos impulsan a llevarlas adelante. El legado alimentario de la familia Suele decirse que cada familia es un mundo y en verdad que sí lo es. Las experiencias, los traumas y padecimientos, las creencias y el contexto general o ambiente en el que se desarrolla la vida de las personas genera marcas o legados que, consciente e inconscientemente, pasan a formar parte de la estructura de nuestro clan, siendo transmitidas por distintas vías entre los miembros que lo integran. Un aspecto que amplifica estas influencias está en el hecho de que los humanos somos los únicos que sobreprotegemos a nuestras crías. El cuidado de los niños requiere de una dedicación parental fuerte y prolongada en el tiempo. Esto es tan así que aún luego del destete, el niño/a humano no está en condiciones de alimentarse por su propios medios sino hasta muchos años después, siendo dependientes de sus padres para sobrevivir. Hasta pasados unos 10 a 20 años del destete, el humano no ha desarrollado las capacidades mecánicas ni intelectuales que les permitan la supervivencia, necesitando del aprovisionamiento y, sobre todo, de la enseñanza de sus padres y otros miembros del clan. Puesto que todos los condicionamientos alimentarios vividos por cada una de las personas de un árbol son sido transmitidos sin excepción a su descendencia, podemos estar hablando, perfectamente, de "programas alimentarios" familiares que pasan de generación en generación. Estos programas son recepcionados por cada uno de los integrantes de la familia, que integrará esa información según sus propios "filtros" (capacidades, aptitudes, miedos y limitaciones), determinando sus propios gustos y preferencias. Y condicionando, a su vez, los de su descendencia. Definitivamente, la experiencia humana está constituida por mucho más que 25.000 genes en acción. Para bien y para mal, tu experiencia alimentaria (y la de tu hijos) está condicionada por tu pasado. Así, aunque tu pasado no te condene, te condiciona. Y te plantea el desafío de hacer de este condicionamiento una fuente de aprendizajes para alimentarte cada día mejor, disfrutando del rescate de los vínculos con tu propia historia. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com Las selvas tropicales cubren el 6% de la superficie terrestre y albergan a la mitad de las especies del mundo — Fernando Valdivia (@thefoodplanner) 11 de agosto de 2017

El legado alimentario de tu familia

Por Dr. Fernando Valdivia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: