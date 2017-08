Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 13/ago/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 13/ago/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Básquet:

Boat Club se quedó con el ascenso en el Torneo de la ABZC Villa Dálmine:

Nacional B; los equipos que descendieron de Primera ya mostraron su poderío Primera D:

Breves - Actualidad Deportiva

nuestro e-mail: rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoría visita este fin de semana el autódromo de La Plata con su habitual parque de autos en la búsqueda de otra carrera del Campeonato. Televisa desde las 11 hs. la TV Pública través del programa "Carreras Argentinas". PATA: Finalmente la familia encontró la manera que Gladys Caubet cocinara e invitara a toda la familia a comer la pata flambeada cuando le desconectaron el freezer y al descongelarse ya no tuvo excusa. Este hecho histórico para la familia ocurrió el sábado 29 de julio en horas de la noche. SORPRENDIDO: Así se mostró Juancito Galliano cuando conoció el motor oculto V8 de su papá que nunca le había contado que poseía tal elemento de competición. Ahora el nene quiere que papi se lo preste. TARJETAS: Siguen a la venta las tarjetas para los 80 años del TC a realizarse el próximo 2 de setiembre en el salón de los jubilados de nuestra ciudad organizado por el Club del Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias. Las mismas están a la venta en Pinturería Sarmiento y en el Museo del Automóvil en horas de la tarde. FORMULA 4 APAP: La categoría Escuela del Automóvil zonal está realizando otra fechas del Campeonato con sus dos carreras en el Autódromo porteño donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CORREDORA: Delfina Guidi viene de cumplir sus primeros cinco años y la niña ya dejó en claro que desea correr en karting y para que no queden duda papá Lauro le armó uno y ya quiere salir a clasificar ante el asombro de toda la familia y mamá Lorena. ACTIVIDAD: Los propietarios del Kartódromo de Suipacha quieren poner en actividad dicho predio y hablaron con dirigentes de distintas categorías quienes aseguraron ver un coqueto trazado pero muy pequeño para hacer alguna fecha del calendario. PASION: Pablo Villaverde sin duda que es como una caja de sorpresa. De su paso por el automovilismo a su otra pasión que es el fútbol y para esto ya está encaminado para intentar ser dirigente del Club Villa Dálmine formando parte de una lista que encabezará Letanú y ahora el inquieto joven está encaminado a este nuevo desafío. HERMANOS: A propósito de esta lista para llegar a regir los destinos del Club violeta los hermanos Diego y Bernardo Carfagno no formarán parte de la misma y siguen avocados al mundo del automovilismo. Quedó claro! TURISMO 4000 ARGENTINO: En el autódromo de La Plata la categoría desarrolla otra fecha del calendario con su nutrido parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DEPENDER: Se van acabando los tiempos de seguir esperando sus seguidores quieren verlo en pista. En el equipo aseguran que el auto está para correr así que todo depende de Gonzalo Conti que tome la determinación. AUSENCIA: La ausencia de Juan Pablo Galliano en la última carrera del TC Bonaerense en la Clase "A" de las cupecitas estuvo centrado en la reparación de su auto tras el golpe recibido en Roque Pérez que llevará su tiempo para terminarlo y volver a la pista. El tema del presupuesto juega un rol importante cuando pasan estos hechos de tener que recuperar la cupecita. A.S.M.: Esta especialidad del automovilismo llega hasta el autódromo platense para encarar otra carrera del presente campeonato. La TV Pública desde las 11 hs televisa a través del programa "Carreras Argentinas". ARMAR: Si bien armaron un binomio para correr en la Clase Dos de Alma Pablo Savastano y Andrés Coronel este último armó su propio auto con el cual corrió en la última presentación de la categoría, osea ahora cada uno maneja su propio auto. Dos Fiat Uno para el mismo número. DEFINIR: La intención del zarateño Maximiliano Civitarese es estar en la próxima carrera en La Plata con su Fiat Uno en la categoría Alma pero el tema presupuesto terminará definiendo esta situación. A partir de ahora contará con la motorización de Colombo. NAVEGAR: No muchos saben que Silvestre Gallo hizo el curso para obtener la posibilidad como corresponde y habilitado para tal emprendimiento donde con su lancha particular era por la aventura de salir a recorrer los rios argentinos. Acá tampoco lo acompañara la flaca Natalia como hace con el auto de carrera? TC PISTA MOURAS: La categoría visita el autódromo de La Plata durante este fin de semana en la búsqueda de concretar otra carrera del Campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. SUMAR: No fue el mejor fin de semana para Sergio Giacobone en la última carrera de los chasis del Regional en La Plata donde no pudo llegar y no sumó puntos para el campeonato. El representante de Zárate ya trabaja de cara a la próxima competencia. CONFIRMAR: En reciente nota televisiva Ignacio Lopez confirmó que finalmente hará lo que resta del año en la categoría Prokart porque así lo decidieron con su padre y solo es un recuerdo haber corrido e la categoría Pako. EXTRAÑO: Resultó extraño ver una foto donde Gabriel Toledo se prestó para que su piloto Ludmila Rodriguez le pintará las uñas de rojo de su mano. Sin duda hay cosas de las cuales no se vuelve pero en el equipo a modo de excusa advirtieron que esto sucede porque estaban con tiempo y aburridos. Mira vos! CARRERA: En programa televisivo los señores Palau y Rivielo dijeron que la carrera de regularidad se desarrollará con el club del Primer Automóvil Argentino en el mes de octubre donde el estadio de Villa Dálmine será el lugar para tal emprendimiento. Correrá el Pato Milano con su Torino? GALPON: Los señores Civitarese y Zanini ya están en pleno armado de un galpón en Zárate donde comenzaron a guardar autos antiguos y de colección y hoy por hoy están en pleno crecimiento. Por el momento hay cocheras disponibles. RECUPERAR: La idea en su momento era recuperar el Fiat 600 con el cual el propio Alberto Errecart obtuvo el campeonato en su momento para luego exponerlo en el museo del automóvil y el ex campeón andaba detrás de esa posibilidad. GT 2000: Visitan una vez más el autódromo platense en la búsqueda de otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Utilizan el circuito mas corto con una final a 16 vueltas. CUARTO: Tras la carrera del capillense Valerio Diamante en los chasis del regional en el autódromo de La Plata alcanzó un cuarto lugar en la final con el auto que prepara Juanjo Tártara y viene peleando el campeonato. DESAFIO: Tras plantearse un desafío en el autódromo platense en los chasis del Regional Ruben Fernandez se ubicó en el puesto vigésimo primero con preparación realizada por la familia en el taller. El abuelo quedó con ganas de ir por la revancha. UBICARSE: Finalmente los hermanos Fontanot estuvieron en la carrera de La Plata en los chasis del regional y en esta oportunidad le tocó a Juan que en la final se ubicó en el puesto décimo octavo. PARTIDA: Si los números cierran y sus fieles colaboran está la idea de Pablo Savastano que es ser de la partida en la próxima fecha de Alma en la clase dos con el Fiat Uno dado que a decir del piloto en cuestión el autódromo de La Plata es de los que le gusta correr allí. FIAT AMIGOS: En el autódromo platense desarrollan otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos en este fin de semana. PROYECTO: Sigue en proyecto para realizar otra carrera de regularidad en la vecina ciudad de Zárate donde los dirigentes del Zárate Auto Club desean concretarlo para el mes de noviembre pero solo para cupecitas del TC. PRESENTE: Se espera que de concretarse esta carrera de regularidad este presente Roberto Fioranelli que cuenta con un auto muy competitivo y es un candidato a la victoria con su fiel navegante. ALQUILAR: Los dos autos para la Fórmula Cuatro están en el taller de la calle De la Torre en Zárate en lo de Bruno Aleotti listos para correr y pueden contar con atención en pista si así lo desean. Ambos estaban corriendo hasta la temporada anterior y se alquilan. ENCUENTRO: Como ya adelantamos en esta sección el último fin de semana de agosto se llevará a cabo el quinto encuentro de autos clásicos y antiguos en la Plaza Mitre de Los Cardales donde ya se confirmó que estará presente el Primer Auto Argentino Manuel Iglesias siendo parte de este atractivo encuentro anual.

