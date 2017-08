"Según esta consultora, el 75 porciento está a favor del gobierno, otro 75 porciento se opone y el 30 porciento restante, no sabe, no contesta. ¡Todo está muy claro!" No sé porqué hay gente que no confía en las encuestas. Lo cierto es que el Gobierno y la Oposición, tienen ideas encontradas. ¡Al fin! Porque hacía rato que no encontraban una.



Humor Auténtico:

Elecciones

Por Renato

