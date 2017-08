Secuestran un camión por poner en riesgo al medio ambiente

Por tercera vez, el Municipio sancionó a la empresa transportistas Tirapú debido a que realizó un lavado interno de las cisternas en un lavadero clandestino. En el marco de una serie de operativos de control y fiscalización ambiental que efectúa la Subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio, se secuestró un camión uruguayo perteneciente a la firma transportista Tirapú, dedicada a cargas líquidas a granel. Esta acción se efectuó debido a que la compañía uruguaya, que suele prestar sus servicios a una empresa de renombre de Garín situada en el km 37.5, llevó a realizar un lavado interno de las cisternas de los camiones a un lavadero ubicado en Bertolini al 1600, que no se encontraba habilitado y que no cumplimenta normativas ambientales provinciales. No es la primera vez que la firma transportista no cumple con las normativas. Previamente, ya se había detectado al vehículo en el lavadero de avenida 6 de Julio; y en 2016 se dirigía a lavar los camiones cisternas en el lavadero del camino a El Morejón. Según informaron desde la Subsecretaría de Medio Ambiente, era costumbre lavar las cisternas de los camiones en lugares clandestinos, posiblemente para una lograr una mejor rentabilidad económica. "Es sorprendente observar que, en su página web, la empresa se jacta de contar con una planta de tratamiento de efluentes, sobre todo habiendo realizado un seguimiento de los camiones en la ciudad", añadieron. Y aseguraron que la Subsecretaría seguirá efectuando operativos de control y fiscalización para proteger a los vecinos y al medio ambiente.

