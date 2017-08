La Auténtica Defensa. Edición del martes, 15/ago/2017 Romano: ”Nunca perdimos de vista el objetivo de esta Unidad Ciudadana: ponerle freno al ajuste”









NOTICIA RELACIONADA: Las Elecciones Primarias confirmaron a Cambiemos al frente en Campana El ganador de las interna le agradeció a Alejo Sarna el haber reconocido "tempranamente" la derrota y deseó "militar juntos" de cara a octubre. Rubén Romano agradeció "el acompañamiento de los vecinos" y caratuló de "gran resultado" su triunfo en las internas de Unidad Ciudadana. "Es un triunfo de la gente que la está pasando mal y quiere que el gobierno los escuche, que cambie el rumbo económico y aquí en nuestra ciudad se deje de destruir el empleo", aseguró el cirujano. "Vamos a redoblar el esfuerzo para escuchar y representar cada vez a más vecinos y que esta fuerza ciudadana nos devuelva a los campanenses la posibilidad de vivir como nos merecemos", añadió. Romano afirmó que transitaron "las elecciones internas con el mayor respeto a los compañeros y compañeras que fueron partes de la otra lista". "Nunca perdimos de vista el objetivo de esta Unidad Ciudadana que es ponerle un freno al ajuste construyendo una nueva mayoría que no deje pasar en el Concejo Deliberante más aumentos de tasas y reducción presupuestaria, porque ante los golpes de la política económica de Macri, necesitamos un estado municipal fuerte y presente que atienda las necesidades de la gente", explicó. Sobre Alejo Sarna, valoró "el reconocimiento que hizo tempranamente" de su triunfo en las PASO. "En el contexto nacional donde Cambiemos oculta y manipula los resultados de la elección en la provincia de Bs. As. para no aceptar la derrota electoral, este gesto de Vamos Campana también es una muestra de lo que distingue a nuestra fuerza política del oficialismo: no sólo nuestras ideas, sino nuestra ética y honestidad ciudadana", señaló. "La junta integrará nuestras listas, y estoy seguro de que vamos a poder militar juntos con la mirada puesta en octubre y llevar 4 concejales, como vehículo de la voz de la gente, al Concejo Deliberante", sostuvo Romano. Por otra parte, opinó que "el gran perdedor de esta elección es Cambiemos". "Han perdido 6 mil votos en sólo un año y 8 meses y fueron 7 de cada 10 vecinos los que no acompañaron al gobierno. Este es un fuerte mensaje contra los tarifazos, el ajuste, la pérdida de trabajo, la falta de transparencia, los funcionarios de afuera, y tantas otras medidas que nos afectan", consideró.

ROMANO VOTÓ EN LA ESCUELA DE SAN CAYETANO, CURIOSAMENTE, EN LA MISMA MESA QUE SERGIO ROSES.

#Dato el Dr. Rubén Romano (Unidad Ciudadana) ya votó en la Escuela del barrio San Cayetano #PASO2017 pic.twitter.com/FsDangp4aS — Magui Felizia (@mawifelizia) 13 de agosto de 2017

