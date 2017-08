Cantlon: ”Este es nuestro piso”

NOTICIA RELACIONADA: Las Elecciones Primarias confirmaron a Cambiemos al frente en Campana El referente de la UV Más Campana se ilusionó con poder ampliar el bloque dentro del Concejo Deliberante. "La gente de Campana quiere gente de Campana que lo represente", aseguró. El líder de la UV Más Campana, Axel Cantlon, definió como un "triunfo" el resultado que le depararon las PASO y estimó que, de repetirse en octubre, su fuerza política se estaría quedando con dos de las diez bancas que renueva el HCD. "Estamos muy contentos. Sin dudas, el haber conseguido 7 mil votos y garantizarnos con este resultando en octubre dos concejales para nosotros es un triunfo porque estamos renovando uno solo y, por lo tanto, ampliaríamos nuestro bloque legislativo", señaló, proyectando números superiores a los que arrojó el escrutinio provisorio que se conoció ayer. Pero no se quedó ahí: Cantlon aseguró que son "optimistas" y que en octubre van a seguir creciendo. "Este es nuestro piso", avisó, confiando en "poder captar y obtener electores que quizás en esta elección optaron por algunos que quedaron en el camino o que ya no tienen chances de competir", según contó ayer en declaraciones radiales. En ese sentido, se mostró confiado en poder "pelear con el oficialismo y con el Frente para la Victoria mano a mano". Además, aseveró que "en todas las mesas" hubo "cerca de 4 votos nulos" hacia su fuerza "porque (los votantes) no cortaron bien la boleta". "Hay cuatro votos más por mesa como mínimo. Si a eso le sumamos los votos en blanco, que también son un objetivo para tratar de convencer, y la cantidad de gente que no fue a votar en las PASO, hay una gran cantidad de electores que podríamos estar sumando y sobre ellos girará el trabajo de acá en adelante", explicó. "La gente de Campana quiere gente de Campana que lo represente: no le gusta que en la gestión municipal el 70% de los funcionarios sean del Buenos Aires y administren el dinero sin priorizar sus necesidades", analizó sobre el motivo principal del acompañamiento a su lista. Y cerró: "Estamos creciendo elección tras elección. La gente de Campana confía en nosotros y cree que podemos ser una opción para la ciudad".

AXEL CANTLON VOTÓ EN EL INSTITUTO 15.

#Ahora Axel Cantlon ya emitió su voto en el Instituto N°15 #PASO2017 pic.twitter.com/czBYNzHHuP — Magui Felizia (@mawifelizia) 13 de agosto de 2017

