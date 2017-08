El marcador central sufrió una fractura en el peroné y tendría de 9 a 12 semanas de recuperación. El amistoso, que le sirvió al DT para observar jugadores a prueba, terminó 1-1. El gol Violeta lo marcó Pablo Burzio durante el partido entre titulares. Cuando planificó el amistoso que Villa Dálmine disputó ayer ante Luján, el DT Felipe De la Riva pensó que algún jugador podía sentir molestias musculares por la carga física que arrastraba de este inicio de pretemporada. Pero nunca imaginó una lesión ósea de la magnitud que sufrió el marcador central Nicolás Cherro: fractura sin desplazamiento del peroné. Tras saltar, el defensor cayó mal y rápidamente sintió la lesión que no le demandará una intervención quirúrgica, pero sí lo alejará de la actividad entre 9 y 12 semanas aproximadamente, según las estimaciones del cuerpo médico Violeta. Fue ayer por la mañana, en el estadio de Mitre y Puccini, donde el equipo de nuestra ciudad recibió la visita de Luján en un amistoso en el que De la Riva le dio media hora de juego a la que asoma como su formación titular y, sobre todo, en el que aprovechó para observar el rendimiento de algunos jugadores que se acercaron para probarse. En primera instancia, Villa Dálmine formó con Martín Perafán; Federico Acosta, Nicolas Cherro, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Federico Jourdan, Renso Perez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Juan Manuel Mazzocchi y Pablo Burzio. Este equipo se impuso 1 a 0 con un gol del cordobés Burzio. Por su parte, Luján alistó a: Matías Lescano; Delfor Minervino, Franco Rodríguez, Luciano Monasterio y Mateo Pighin; Gonzalo Rodríguez, Federico Carneiro, Santiago Fredes y Juan Brunetti; Andrés Guzmán y Maximiliano Torres González. Luego, para la segunda parte del amistoso, fueron ingresando los jugadores que completan el plantel (como José Castellano, Cristian González, Federico Recalde, Claudio López y Leonardo Cisnero, entre otros), jugadores que se encuentran a prueba (como Emiliano Forgione y el juvenil, ex San Lorenzo, Franco Constantino) y también juveniles de Cuarta y Quinta División como Francisco Nouet, Gastón Martiré y Germán Águila, entre otros. Finalmente, tras todos estos cambios, el amistoso finalizó 1-1 porque Martín Zúccaro convirtió para Luján (que tuvo en la formación suplente a dos ex Villa Dálmine como Gastón "Polaco" Sánchez y Juan Cruz "Puri" Vera Borda). La pretemporada de Villa Dálmine continuará a partir de hoy en el predio "Mis Marías" de Loma Verde, donde ya se incorporará Franco Flores, nuevo refuerzo para el próximo campeonato (ver aparte).

EL AMISTOSO ENTRE LUJÁN Y VILLA DALMINE SE DISPUTÓ AYER POR LA MAÑANA EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI.

#Pretemporada | Tras el amistoso vs Luján, la jornada termina con más trabajos físicos. pic.twitter.com/Uo9MayliIc — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de agosto de 2017 #Pretemporada | La semana arrancó con un amistoso frente a Luján en el estadio de Mitre y Puccini. pic.twitter.com/oUWe4M2VvS — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de agosto de 2017

Villa Dálmine:

Sumó minutos de fútbol ante Luján, en una jornada en que la noticia fue la lesión de Nicolás Cherro

