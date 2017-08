Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 15/ago/2017. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 15/ago/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Bullrich y Cristina pelean voto a voto en la Provincia Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Los candidatos de Cambiemos y Unidad Ciudadana quedaron en empate técnico, aunque desde el kirchnerismo aguardan el escrutinio definitivo confiados en un triunfo. Acusaciones cruzadas con el Gobierno nacional por la carga y conteo. El Gobierno rechazó este lunes las críticas por las demoras en el conteo provisorio y remarcó que las PASO de este domingo "fueron elecciones muy transparentes", mientras que le pidió a Cristina Kirchner que "se quede tranquila" ya que el escrutinio definitivo estará a cargo de la Justicia Electoral. Tras el escrutinio provisorio, los resultados daban en empate técnico a Estaban Bullrich y la expresidenta, con 34,19 y 34,11% respectivamente. Bastante más atrás quedaron Sergio Massa (15,53%), Florencio Randazzo (5,90%), Néstor Pitrola (3,30%) y Vilma Ripoll (1,06%), los principales candidatos. Representantes del frente Unidad Ciudadana anunciaron este lunes que aguardarán a conocer los resultados del escrutinio definitivo de las PASO en la Provincia de Buenos Aires antes de evaluar acciones legales contra funcionarios nacionales, entre ellos el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En conferencia de prensa en el Instituto Patria, el dirigente Leopoldo Moreau, señaló: "No vamos a denunciar fraude. Sólo reclamamos que se conozca el resultado de esas 1.500 mesas que quedaron afuera del escrutinio provisorio porque estamos convencidos de que ese resultado es la verdad de la elección". "Ellos sabían que estaban manipulando la elección y que habían perdido en la Provincia de Buenos Aires, pero retuvieron los datos que le daban la victoria a Cristina y montaron un show. Trataron de dar la sensación de que todavía tenían una ventaja pero decidieron paralizar definitivamente la carga y dejar 1.500 mesas afuera de los cómputos, lo que significa unos 300 mil votos que ha quedado afuera del escrutinio provisorio", apuntó el histórico dirigente radical. En tanto, momentos antes, en una conferencia de prensa que ofrecieron en la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, volvieron a pedir a los legisladores del peronismo que avalen un sistema de votación con Boleta Única Electrónica, al ponderar que de esa forma se agilizará el conteo y no habrá que esperar hasta bien entrada la madrugada para conocer los resultados. "¿Este es el mejor sistema? No. ¿Lo hemos podido mejorar? Si. Y queremos dar la solución de tener hacia adelante un sistema más moderno y ágil", sostuvo Frigerio en conferencia de prensa al ser consultado sobre las demoras en el escrutinio provisorio en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuestionó la "hipocresía" y el"cinismo" que existe entorno al planteo de la expresidenta Cristina Kirchner y, al respecto, agregó: "Es gracioso porque es consecuente con lo que ha venido haciendo. Todos los problemas que ha ido iluminando fueron responsabilidad de su Gobierno". En diputados, ganó Cambiemos Graciela Ocaña , candidata a diputada nacional de Cambiemos, se impuso en las PASO de la provincia de Buenos Aires con el 34,58 por ciento de los votos. Cerca quedó la postulante de Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos , que cosechó el 32,37%. La diferencia es un poco menos ajustada que en la disputa entre Esteban Bullrich y Cristina Kirchner por el Senado. Con el 95,68% de las mesas escrutadas en Buenos Aires, Felipe Solá (1 País) se ubicaba en el tercer lugar con el 14,78%. A casi diez puntos quedó el postulante del Frente Justicialista, Eduardo Bali Bucca, que obtuvo el 5,59 por ciento. El candidato del FIT, Nicolás Del Caño, superó de forma holgada el filtro de las PASO con el 3,62%. Primera Sección Cambiemos se impuso en las listas de precandidatos a senadores provinciales por la Primera Sección Electoral con el 33,75% de los votos. Le siguió Unidad Ciudadana con el 31,95%, Un País con el 16,04%, Frente Justicialista con el 5,25%, Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el 3,82%.



