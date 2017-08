Cristian Gigena; ”Voy a cumplir una meta personal muy importante”

El joven campanense viaja el jueves hacia México y Cuba, donde realizará una serie de shows mostrando su música y conectándose con amigos que están en la misma sintonía. El viernes fue un día más que especial para el campanense Cristian "Ratola" Gigena, quien a través de las redes sociales dio a conocer a sus seguidores que estará en la segunda quincena de agosto en México y Cuba promocionando su música. No será la primera vez, dado que ya lo hizo en lugares como Barcelona y Madrid (España). El joven presentará durante 15 días como solista sus canciones. Entusiasmado, en diálogo con La Auténtica Defensa, expresó: "Hay muchísima gente atrás de esto ayudando y es muy importante las personas que uno conoce en el camino. Uno se va cruzando con gente que está en la misma situación que uno y que están hiper dispuestos a ayudar y a dar una mano para que todo camine". Para viajar a México se hizo una cadena de contactos, ayudaron músicos de acá y de allá: "Mucha gente fue sumando su granito de arena y ni hablar de mis largas horas de investigación por las redes", cuenta. En cambio, para estar en Cuba, una sola persona ayudó a coordinar sus shows: quien fue partícipe además de uno de los compilados internacionales virtuales que publica cada cuatro meses ("Proyecto Pandora"). Cristian se tiene mucha fe, apuesta que será algo "increíble" y cuenta: "Voy a cumplir una meta personal muy importante que es tocar en el Distrito Federal (DF), es algo que siempre quise hacer y de paso verme con mucha gente de allí que hace años apoya mi música y que será un placer conocerlos. En Cuba es todo un poco más desconocido para mí pero tiene una carga emotiva hermosa". Oficialmente, Gigena tuvo su primer contacto con la música en el año 2004, con shows y grabando las primeras canciones con la banda "Patadas Voladoras". Pero, dice, compone desde siempre. "Todo comenzó como un juego para mí: escribir textos, poemas, cuentos, letras para canciones ya existentes y después con el tiempo empecé a juntarme con gente que tocaba instrumentos y fuimos haciendo las primeras canciones. Siempre tuve conmigo un cuadernito donde escribía todo lo que iba pasando, todo lo que veía. Siempre fueron cosas que me divirtieron muchísimo", revela. Ahora, ya consciente, con un gran abanico de canciones realizadas y presentándose en diferentes lugares de la zona y también de Capital Federal, Gigena asegura: "De la música me atrapa todo, es mi forma de vivir la vida. Realmente le debo todo; me hizo vivir cosas hermosas, me dio un oficio, me hizo conocer gente increíble, me hizo viajar. Le debo todo. Cuando decidís que la música te va a acompañar a todos lados realmente hay un antes y un después en tu vida. Eso explica un poco el viaje que se viene". Ratola confiesa que seguirá trabajando "por mis proyectos y por la cultura general de Campana". "Creo que la ciudad está en un momento único, con demasiados artistas haciendo cosas increíbles. En lo personal, estoy preparando muchas canciones nuevas para seguir con la grabación de mi nuevo disco (presentaré un adelanto seguramente en septiembre), cerrando fechas de shows. Y seguiré caminando, tocando, generando y viajando", anhela.

[VIDEO] Cristian Gigena: "Voy a cumplir una meta personal muy importante". El joven vecino campane.. https://t.co/rzbUOimFaS #HistoriasdeAcá — Magui Felizia (@mawifelizia) 14 de agosto de 2017

Cristian Gigena; ”Voy a cumplir una meta personal muy importante”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: